صناعة النواب تدعو إلى عدم إطلاق أحكام متسرعة بشأن شركة الحديد والصلب

تعلن لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمود أن مسألة تصفية شركة الحديد والصلب لايجب ان تخضع للأحكام المتسرعة بشأنها، وأنه لايمكن حلها أو طرح سيناريو نهائي بشأنها بناءا على العواطف وإنما النظر إلى سلسلة من الأرقام الخاصة بعوائد الشركة وماتحققه من خسائر أو مكاسب بشكل عقلانب ومنهجي بحت.

لجنة الصناعة بمجلس النواب

وتعتبر اللجنة أن وجهات النظر المختلفة حول ما آلت إليه الأمور، سواء ماتراه الحكومة أو يدفع به المعترضين والمؤيدين للقرار، يجب أن يخضع للنقاش العقلاني المحكوم بالأرقام والدراسات والبحوث العلمية حول قدرات شركة الحديد والصلب بحلوان، وما يمكن أن يكبدنا محاولات تطويرها من عدمه.

وتلفت اللجنة النظر إلى أن شركة الحديد والصلب المصرية، وهي إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، تعاني من نزيف مستمر في الخسائر ، حيث بلغت الخسائر المرحلة فى 30/6/2020 حوالى 8.5 مليار جنيه.

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وسوف تتولى اللجنة دراسة التفاصيل المتعلقة بكون الطاقة التصميمية للمصنع 1.2 مليون طن صلب/سنة، تعرضت للتراجع بسبب الحالة الفنية المتدنية للمعدات، والنظر في أمر انخفاض كميات الإنتاج، حيث تم إنتاج 133 ألف طن خلال العام المالى 2017 /2018 بنسبة 11% من الطاقة التصميمية ووصلت إلى 10% فى 30/6/ 2020، وقد أدى ذلك إلى ارتفاع باهظ لتكلفة الإنتاج بالمقارنة بسعر البيع.

وسوف تعكف اللجنة على دراسة هذا الموضوع بعقلانية بعيدا عن الرومانسية وطبقا للأرقام والمستندات الواردة من الحكومة قبل إصدار اى تصريحات خاصة بذلك الموضوع مع وضع الأولوية لما فيه صالح وطننا العزيز.