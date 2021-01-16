عيد حماد: منح البنك الإفريقي للتنمية جائزة العام للرئيس السيسي يؤكد حجم إنجازاته الغير مسبوقة

أكد النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، أن منح البنك الإفريقي للتنمية جائزة العام للرئيس عبدالفتاح السيسي يؤكد حجم الانجازات التي تحققت تحت رعايته في قطاع الطرق والنقل، موضحًا أن الدولة المصرية شهدت خطة كبرى لتطوير شبكة الطرق في مختلف ربوع مصر، وتغير شكل الخريطة المصرية، حيث أن حجم الاستثمارات التى تم تنفيذها بالمشروعات القومية للطرق والكبارى خلال الـ6 سنوات الماضية بلغت نحو 305 مليارات جنيه.

انجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي

وأضاف حماد، في تصريحات له، أن إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي في قطاع النقل لم تقتصر على مصر، بل تخطت ذلك للسعي للربط بين مصر وأفريقيا، وتطوير البنية التحتية للنقل في العديد من دول القارة السمراء، مؤكدًا أن الفترة القادمة ستشهد إستكمال إقامة المشروعات القومية التى وعد بها الرئيس عبدالفتاح السيسي وذلك لتحقيق نهضة وتقدم الوطن التي يحٌلم بها المواطن المصري.

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واختتم حماد، بالتأكيد على أن القيادة السياسية استطاعت تحويل منظومة النقل في مصر من مجرد منظومة لنقل البضائع والركاب إلى استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة وتطوير البنية التحتية وتحويلها لتكنولوجية بما يساهم في رقمنة كافة المواصلات والنقل ويحقق الراحة والامان للمواطنين.