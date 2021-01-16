محمد صلاح يختار هذا الممثل لتجسيد قصة حياته ويعلق "هذا اللاعب العربي الأقرب لي"

ظهر نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر "محمد صلاح" في لقاء تلفزيوني مع شبكة القنوات الرياضية "بي إن سبورت" القطرية، وكشف فيه عن العديد من الأمور والأشياء التي يفكر فيها، وأبرزها تحويل قصة حياته ومسيرته لفيلم وثقائي، وعلاقته باللاعبين العرب بالدوري الإنجليزي.

وقال محمد صلاح خلال حديثه المطول مع القناة: "لا أعرف لكن واثق أنه سيكون فيلم وثائقيا ممتعا بالنظر للمكان الذي أتيت منه والقيام بأشياء للمرة الأولى والأشياء التي رأيتها في حياتي المهنية".

وأكمل: " سيكون ممتعا لكنني لم أفكر في ذلك على الإطلاق، أنا ما زلت ألعب كرة القدم واستمتع باللحظة لا يمكنني حقا الاختيار".

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وتابع: "نعم رامي مالك، سيكون اختيارا جيدا للفيلم، كنت أتحدث معه، هو يتحدث العربية قليلا، ويعرف الثقافة المصرية وكيفية القيام بالدور في فيلم عني".

وعن علاقته باللاعبين العرب خاصة الذين يلعبون بالدوري الإنجليزي، والذي قال أنه لا يملك علاقة وطيدة مع أحدا منه، حيث أقرب لاعب عربي له خارج البريميرليج.

وتحدث عن هذا الأمر وقال: " لا يوجد تواصل بيني وبين رياض محرز أو حكيم زياش بشكل شخصي، ولكن عندما قابلت محرز خلال مواجهة مانشستر سيتي تحدثت معه".

وتابع: " زياش لم أتحدث معه حتى الآن، حيث إنه لاعب جديد في الدوري، ولكن أنا دائمًا ما أتحدث مع محرز قبل أو بعد مباريات ليفربول ومانشستر سيتي".

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واختتم: "اللاعب العربي الذي أمتلك علاقة جيدة معه هو عمر السومة، نتحدث من وقت لآخر، ولكن هنا في الدوري الإنجليزي لا يوجد تواصل كما قلت مع محرز أو زياش".

ويترقب محمد صلاح مواجهة مرتقبة برفقة فريقه ليفربول أمام الشيطان الأحمر "مانشستر يونايتد"، في مواجهة محتدة من الجولة التاسعة عشر للمنافسة على صدارة البريميرليج.

يمتلك مانشستر يونايتد ستة وثلاثين نقطة يعتلي بهم صدارة الدوري الإنجليزي، بينما يحتل ليفربول مركز الوصافة برصيد ثلاثة وثلاثين نقطة.

وفاز ليفربول في آخر مواجهاته أمام أستون فيلا بنتيجة 4-1، ضمن منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي.