لطيفة تنشر أغنيتها خاصمني ماشي والجمهور يتغزل بها

نشرت الفنانة لطيفة التونسية أغنيتها التي تحمل أسم "خاصمني ماشي"، ونشرت الفيديو الخاص بالأغنية والذي تم طرحه بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" بمارس الماضي.

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لطيفة :خاصمني ماشي اتعبني ماشي

وعلقت لطيفة على الأغنية عبر صفحاتها الرسمية بمختلف منصات السوشيال ميديا:"خاصمني ماشي.. واتعبني ماشي.. ماتسيبش حضني وتقولي ماشي"، ليتفاعل الجمهور معها بعبارات الإشادة والغزل بأغانيها التي تطلقها ما بين فترة وأخرى.

وكانت لطيفة أمس روجت لألبوم الفنان السعودي رابح صقر معبرة عن إعجابها الشديد به متداولة عدد من أغاني الألبوم، واصفة تأثير أحدهم عليها بـ"وجعت قلبها"، مشيدة بكلمات وألحان الأغنية وقالت:"أنا الليلة مستمتعه بأقوى ألبوم"مرحبا 2021"".

لطيفة: أغنية كذا لرابح صقر وجعتلي قلبي

وتابعت:"فيه أغنيه بالالبوم وجعتلي قلبي بجد، كلامها ولا اروع لمعالي المستشار تركي آل شيخ، ولحنها المبدع رابح صقر، وتوزيعها المفترى مدحت خميس، من الاخر أغنية تبكي "كذا" الي يوجع قلبي لا قالوا عليك لو بيحبك كان ما اسوي كذا"، ليرد عليها صقر بعبارة :"سلامة قلبك".

كلمات أغنية كذا لرابح صقر



وكانت كلمات الأغنية تقول الأتي:"اللي يوجع قلبي لا قالـو عليـك لو يحبك كان ما سوى ... كـــذا يومني مابي أحد غيرك وابيك ولا ابي هذا ولا هذا ... وإذا جيت وأحلامي وروحي في يدك بعت هالدنيا علشانك .. لـذا ما حسبتك تنتهي قبل ابتديك ولا ترضالي المضره ... والاذى وليت مافيني من الاحزان فيـك والله الا عطاه والله الي خـذا، وجعل ماجاني من افعالك يجيك تصبح ورودك ورود بـلا".