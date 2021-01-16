القبض على انجي خوري بسبب فيديوهات خادشة للحياء

انجي خوري، فنانة سورية أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات القليلة الماضية، الامر الذي جعلها تتصدر محرك البحث الشهير "جوجل" جراء القبض عليها. ألقت قوات الأمن السورية القبض على إنجي خوري، بتهمة عدد من القضايا المختلفة منها سب وقذف الفنانة شيراز والتشهير بها، فضلًا عن التسلل إلى الأراضي اللبنانية خلسة لعدد من المرات، حتى باتت مهددة بالسجن لمدة 6 أشهر. القبض على انجي خوري ألقت شرطة الآداب اللبنانية القبض على انجي خوري في فبراير 2020 بعد دخولها إلى الحدود اللبنانية خلسة، وكسرها الحكم الصادر بحقها بإلغاء إقامتها في لبنان على خلفية انتشار فيديوهاتها الفاضحة. وكان مكتب الآداب ومكافحة المخدرات في لبنان وجه اتهامات لإنجي خوري بممارسة الدعارة وتعاطي المخدرات. معلومات عن حياه إنجي خوري انجي خوري تعتبر إحدى المؤثرات بمواقع التواصل الاجتماعي، ودائمًا تعلن سخطتها تجاه أسرتها التي أهملتها، وظهورها في مقاطع فيديو خارجة وخادشة للحياه، لتثير حالة من الغضب العارمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. كانت قد انتشرت عدد من الفيديوهات والصور المثيرة للفنانة إنجي خوري، التي تم تسريبها عبر منصات السوشيال ميديا، الأمر الذي جعلها تعترف بعلاقتها بأحد النشطاء اللبنانيين لمدة تقرب من 4 أعوام. حظيت إنجي خوري، بشهرة واسعة على موقع السوشيال ميديا، بسبب نشرها صورا جريئة ومثيرة، الأمر الذي تسبب في زيادة عدد متابعيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"

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