وقفة رجالة يستحوذ على شباك تذاكر دور العرض السينمائي

استحوذ فيلم "وقفة رجالة" على شباك تذاكر بدور العرض السينمائي لليوم الثاني على التوالي، لترتفع إيراداته من 388 ألف جنيه يوم الخميس لـ 502 ألف جنيه أمس الجمعة الموافق 15 يناير 2021.

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ليتربع وقفة رجالة على عرش إيرادات أفلام موسم منتصف العام السينمائي، ويتجاوز منافسيه من الأفلام المعروضة في الفترة الحالية ويظل بالمركز الأول.

أبطال فيلم وقفة رجالة



وقفة رجالة من بطولة ماجد الكدواني، وسيد رجب، وبيومي فؤاد، وشريف دسوقي، ومحمد سلام، وتشارك بظهور مميز أمينة خليل، بجانب ضيوف الشرف المشاركين فيه، وهم سوسن بدر وصفاء الطوخي، وإيمان السيد ومن إنتاج شركات سينرجي فيلمز، أفلام مصر العالمية، نيوسنشري ماجيك بينز، ومن تأليف هيثم دبور وإخراج أحمد الجندي.

أحداث فيلم وقفة رجالة



وتدور أحداث الفيلم فى إطار خفيف كوميدي، حول 4 أصدقاء منذ أيام لدراسة يجتمعون بعد سنوات طويلة، للوقوف بجانب أحدهم في أزمته بعد وفاة زوجته، ويسافرون إلى إحدى المدن الساحلية تغيير حالتهم النفسية ولتخطي مشاكلهم، حيث يعانى كل واحد فيهم من مشكلة معينة، وخلال هذه الرحلة يكتشفون أن العالم تغير عما كان عليه أيام شبابهم ويمرون بمواقف كوميدية.

الأفلام المعروضة بالسينما في موسم منتصف العام



والجدير بالذكر أن الأفلام المشاركة في موسم منتصف العام هم: فيلم "ريما" لمايا نصري ومحمد ثروت، وفيلم "الخطة العايمة" بطولة علي ربيع، ومحمد عبدالرحمن توتا، وغادة عادل، عمرو عبدالجليل، وفيلم "الصندوق الأسود" لمنى زكي، ومحمد فراج ومصطفى خاطر، وشريف سلامة وفيلم "صابر وراضي"لأحمد آدم واللبنانية رزان مغربى و فيلم "حضر تجول" لإلهام شاهين وأمينة خليل وأحمد مجدي ومحمود الليثى، والنجم الفلسطيني كامل الباشا.

إضافة إلى فيلم "عفريت ترانزيت" لبيومي فؤاد ومحمد ثروت وأسماء أبو اليزيد، ومحمود الليثي ومحمد جمعة، وفيلم "خان تيولا" لوفاء عامر ونضال الشافعي ومحمود البزاوي، وفيلم "زنزانة 7" لأحمد زاهر ونضال الشافعي ومنه فضالي، وأخيرًا فيلم "تؤام روحي لحسن الرداد وأمينة خليل، وعائشة بن أحمد".