فلاش باك.. زي انهارده الأهلي يجلب نجم الشواكيش ويخسر السوبر الشهير من الزمالك

يستعيد النادي الأهلي اليوم الذكرى السعيدة والمؤلمة معا، حيث يحل يوم السادس عشر من يناير والتي أبرم فيها الأهلي الصفقة الأهم في القرن الحالي من وجهةى نظر عدد ليس بالقليل من جماهير الأهلي، وهي صفقة محمد محمد محمد أبوتريكة.

وفي نفس اليوم بعودة 7 سنين إلى الخلف من يوم التعاقد مع أبوتريكة، فاز نادي الزمالك في ثاني سوبر إفريقي تشهده القارة السمراء، والذيجمع بين الأهلي والزمالك في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا.

2003



روى محمود الخطيب رئيس الأهلي الحالي عن قصة ارتباط اسم محمد أبوتريكة بالنادي الأهلي، وقال: "شاهدنا محمد مع الترسانة واتفقنا على التعاقد معه، وطلبت من اللاعب ووالده القدوم لي لإنجاز الصفقة، وكنت وقتها أحضر فرح أحد المعارف".

وتابع: "خرجت من الفرح لم أجد سوى والد محمد، فسألته عن أبوتريكة، فقال لي أنه محرج أن يراني، فأخذت والده بسيارتي، ووجدنا أبوتريكة منتظرا بالشارع في جو شديد البرودة".

واختتم: "ظهر حب أبوتريكة للأهلي عندما ذهبنا لمنزل عدلي القيعي لإنجاز الصفقة، وقام بالتوقيع على بياض، ولم يطلب أي شرط، أو أي مبلغ، ورحل".

قلب أبوتريكة يبعده عن الزمالك



كشف رئيس الترسانة في ذلك الوقت موقف زاد من حب جماهير الأهلي لمعشوقها، وهي أنه بعدما تلقى مبلغ 300 ألف جنيه ليوقع على عقود انتقاله للزمالك، ذهب للنوم في جامع، وتفاجأ به رئيس نادي الترسانة في مكتبه صباح باكر ليرد له الأموال، ويبلغه برغبته في الإنتقال للأهلي وليس الزمالك".

سوبر أيمن منصور



في مباراة عصيبة تواجه فيها قطبي الكرة المصرية للتنافس على لقب السوبر الأفريقي خارج الديار بجوهانسبرج في جنوب أفريقيا، استطاع الزمالك أن ينهيها لصالحه بأقدام ذهبية وقذيفة صاروخية.

شهدت المباراة جدل تحكيمي كبير، رأى جماهير الاهلي وقتها أنهم قد ظلموا في تلك المباراة، بعدما طرد الحكم محم يوسف لاعب الأهلي في ذلك الوقت.

وعلى الجانب الآخر يرى جماهير الزمالك أن الحكم كان في قمة العدل، بعدما عادوا لأراضي القاهرة سالمين غانمين بأول سوبر أفريقي يدخل خزائن الكرة المصرية.

وبقذيفة أيمن منصور بالدقيقة 41 من عمر المباراة، استطاع أن يجلب الفوز للزمالك، ويسطر للأهلي هزيمة تاريخيةفي سوبر عرف بأسامي كثيرة منها سوبر "أيمن منصور"، و"سوبر جوهانسبرج"