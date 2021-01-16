مجدي عاشور: إيضاح الصورة الحقيقة لمصر أمام العالم على رأس أولوياتنا

أعلن مجدي عاشور عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن اللجنة ملقى على عاتقها العديد من الملفات الهامة التي سيتم العمل عليها بأسرع وقت، وذلك عقب ان تم الانتهاء من تشكيل اللجنة وذلك في ظل التحديات الإقليمية والدولية .
وأضاف عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب أنه يأتي على رأس اولويات عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة هو التأكيد على الصورة الحقيقة لما يحدث في مصر للمجتمع الدولي وكافة البرلمانات والمؤسسات الدولية لاستكمال مسيرة البناء والتنمية التي يقودها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.
وقال عاشور إن الدبلوماسية البرلمانية من أهم ادوات مجلس النواب، وسيتم استخدامها من خلال الزيارات الخارجية، واستقبال وفود برلمانات وممثلي دول العالم للتواصل مع الجميع وقطع الطريق على أعداء الوطن الذين يحاولون ايصال صورة خاطئة لما يحدث بالبلاد وتشويه صورة مصر امام المجتمع الدولي .
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