روسيا تزيد عدد رحلاتها للقاهرة وتستأنف الطيران للهند وقطر قريبًا

كشف المركز الروسى للتعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، اليوم السبت الموافق 16 يناير 2021، أن روسيا قررت زيادة عدد الرحلات الجوية المنتظمة بين العاصمة موسكو وعاصمة مصر القاهرة لتصل إلى 5 رحلات أسبوعيًا.

5 رحلات بين موسكو والقاهرة



وذكرت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية أن بيان المركز الروسي الذي صدر عقب اجتماع عُقد بقيادة نائبه رئيس الوزراء تاتيانا جوليكوفا، أوضح أنه بعد مناقشة وضع فيروس كورونا في بعض البلاد تم اتخاذ قرار حول العمل على زيادة عدد الرحلات الجوية المنتظمة إلى مصر على خط موسكو - القاهرة لتصل إلى 5 رحلات بشكل أسبوعي.

استئناف رحلات روسيا لفنلندا وقطر والهند وفيتنام قريبًا



وفي سياق متصل قالت السلطات الروسية أن الرحلات بين موسكو وعواصم عدد من البلاد مثل " فنلندا وفيتنام والهند وقطر" سيتم استئنافها من بداية 27 يناير 2021، بعد استيفاء معايير وبائية بعينها، وجاء ذلك عقب تعليقها منذ بدء تفشي جائحة فيروس كورونا.

وكشف بيان تم تداوله عقب اجتماع لقيادة الهيئة الحكومية لمواجهة جائحة كورونا، أن الدول الأربعة السبق ذكرهم سجلت أقل من 40 إصابة جديدة بين كل 100 ألف شخص خلال أسبوعين.