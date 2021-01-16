نشر موقع "دوت الخليج"، عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها على النحو الآتي: هبة مجدي تطلب الدعاء من جمهورها.. شاهد بعد إلغاء التفاوض مع فريق سانت إتيان.. مصطفى محمد يشعل السوشيال ميديا بـ تغريدة أنقذت حياة والدى.. زوج هالة صدقي يشكرها رغم القضايا والخلافات.. شاهد بعد إصابتها بـ كورونا.. أروى لـ جمهورها: أجمل ما في المرأة ثقتها بنفسها

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز السوشيال.. هبة مجدي تطلب الدعاء من جمهورها.. ومصطفى محمد يشعل تويتر بـ تغريدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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