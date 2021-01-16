بعد توجيه السيسي بتطويرها.. ننشر أهم تسهيلات وزارة الزراعة لمراكز تجميع الألبان

اعتمد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تمويل وإقراض 59.5 مليون جنيه من خلال البنك الزراعى المصرى لإنشاء وتطوير ورفع كفاءة وتشغيل 42 مركزا لتجميع الألبان فى 6 محافظات مختلفة.

وفى هذا الصدد ، قال الدكتور عبدالرشيد غنام مدير المكتب الفنى لنائب وزير الزراعة ومنسق مكون الألبان بوزارة الزراعة ، إن تطوير مراكز تجميع الألبان يتم وفقا للخطة الموضوعة من وزارة الزراعة وتتفذ بشكل جيد ، وذلك بناء على تعليمات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وأضاف " غنام " خلال تصريحات لــ "دوت الخليج " ، أن تطوير مراكز تجميع الألبان يعود بالنفع على المواطن وعلى الدولة ، حيث ينتج لبن آمن وجيد للمواطن ، منوها إلي أن تلك المراكز ستؤدى إلي انخفاض معدل الإصابة بالأمراض المشتركة " السل ، البورسيلا" لأنه يشترط فحص الحيوانات والتأكد من خلوها من أى أمراض وبالتالى نتجنب انتقال تلك الأمراض من الألبان إلي الإنسان ، وبالتالى تفل تخفيف الأحمال على المستشفيات .



وكشف الدكتور عبد الرشيد غانم، منسق المشروع القومى لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان ب وزارة الزراعة ، عن التسهيلات التى قدمتها وزارة الزراعة لمن يرغب فى عمليات تطوير مراكز تجميع الألبان ، سواء القديمة والقائمة حاليًا أو من يرغب فى عمل مشروع مركز لتجميع الألبان وهي:

- منح الوزارة تراخيص التشغيل لمراكز تجميع الألبان والذى يضمن عمل قواعد بيانات لتلك المراكز والتي من شأنها عمل المتابعات وتقديم الدعم الفنى اللازم لتلك المراكز والمزارع التى تقوم بتوريد الألبان إليها ، كذلك تقديم التوعية والإرشاد لتلك المراكز .



- فتح فرص تشغيلية للشباب من الجنسين عن طريق إتاحة التمويل بنظام الإقراض الميسر أيضًا لمن يريد إنشاء مراكز تجميع الألبان مع دعم هؤلاء بحزم اقتصادية ونماذج ودراسات جدوى مجانية.



- تقديم التمويل اللازم بنظام الإقراض الميسر للمراكز بشأن التوسع والتطوير لشراء معدات و مستلزمات وأجهزة وفق المقاييس العالمية.

- منح شهادات الجودة للمصانع ، مقابل ٥٠ ألف جنيه ، وبالتالى يمكن تلك المراكز من تصدير الألبان.