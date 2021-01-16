بنستخدمها بطريقة خطأ.. آراء المواطنين في مواقع التواصل الاجتماعي

بعد ادعاء شاب أنه مريض بالسرطان على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعاطف رواد السوشيال ميديا معه ومع قصته حتى أصبح ملهما لمرضى السرطان، إلا أنه تبين انه ليس مريضا، وأنه يدعى المرض حتى يحصل على الشهرة، ولذلك ألقت قوات الأمن القبض عليه وجاري التحقيق معه.

ورصدت عدسة دوت الخليج، آراء الجماهير حول الاستخدام الخاطئ للسوشيال ميديا.

قال المواطن أحمد حسن: ان هذه الكذبة لا تغفر واستشهد بقوله: لا تتمارضوا فتمرضوا فتموتوا".

وأعرب خالد حازم، ان اغلب الناس تستخدم السوشيال ميديا بشكل خاطئ، إما لتحقيق الشهرة أو لتحقيق الارباح وفى كلا الحالتين الاسباب لا تبرر الكذب والتلاعب بعواطف الناس.

وقالت نهلة السيد ، ان ٩٠ بالمئة من مستخدمى وسائل التواصل بمصر يستخدمونها إستخدام خاطئ، مضيفا:اما عن ادعاء محمد قمصان بالسرطان قالت انه تلاعب بمشاعرهم مما أدى إلى إيذائهم نفسيا والجانب النفسي يؤثر بشكل كبير على تحسن حالة مرضى السرطان.

وقال محمد على، ان الاستخدام الخاطئ يؤثر على الأخبار وعلى المتلقين ويسبب زعزعة فى استقرار البلاد ولكن مباحث الإنترنت اثبتت وجودها بشكل كبير.

وأعرب كريم محمد، ان من يكذب ويضلل الاخبار عقابه كبير عند الله، وقال على الشاب الذى ادعى مرضه بالسرطان، فهو مريض نفسي ويجب معاقبته حتى لا نستيقظ ونجد كل الشباب تكذب وتخدع الناس من أجل الشهرة.