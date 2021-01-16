وفى إطار ذلك يرصد "دوت الخليج" آراء خبراء القطاع السياحي حول مدي تأثيرها على الحراك السياحي وذلك فى السطور القادمة .
افادت الخبيرة السياحية فى تصريح ل"صدي البلد " ان المبادرة تمت بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية ووزارة الطيران لتحقيق المعادلة المتوازنة فى نجاحها .
أوضحت أن بدء تفعيل المبادرة من 15 يناير وحتى 28 فبراير ، على أن تشمل منح تخفيضات على أسعار تذاكر الطيران الداخلي لربط المدن السياحية كماةسيتم تنظيم رحلات من القاهرة إلى كل من الأقصر وأسوان وشرم الشيخ وطابا والغردقة ومرسى علم.
استكملت قائلة ان تنظيم رحلات من الإسكندرية إلى الأقصر وأسوان، بسعر موحد، ذهابا وإيابا.
فيما أشار عبدالهادي محمد رئيس غرفة شركات السياحة فى اسوان انه تم إطلاق المبادرة فى أولي ايامها من اسوان ، بحضور وزير السياحة والآثار ، وبعض الوزراء ومحافظة أسوان.
لفت رئيس غرفة شركات السياحة فى اسوان ان اسوان المقصد المثالي لقضاء رحلات الشتاء ، مؤكدا ان مبادرة شتي فى مصر تعد استراتيجية جديدة ازالت اختناق القطاع ، خاصة أن اسعار الطيران تتراوح مابين 1500 إلى 2000 جنية شاملة الضرائب.
اضاف الى انه تم تخفيض أسعار الفنادق فئات الثلاثة وأربعة وخمسة نجوم لتتناسب مع كافة شرائح المسافرين بالإضافة إلى وجود تخفيض ٥٠٪ على أسعار تذاكر المصريين بالمناطق والمتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة بقنا والأقصر وأسوان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شتي فى مصر تروج لموسم الشتاء.. خبراء: استراتيجية جديدة لفك اختناق القطاع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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