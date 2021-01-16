حصول مطاري الغردقة وأسوان على شهادة الاعتماد الصحي الدولية للسفر الآمن

حصل مطارا الغردقة وأسوان الدوليان علي شهادتى الاعتماد الصحى للسفر الآمن والتى يمنحها مجلس المطارات الدولى ACI ضمن برنامج الإعتماد الصحى للمطارات AHA بما يضمن توفير رحلات آمنة لجميع المسافرين وبما يتوافق مع المعايير الدولية وضوابط السلامة و الصحة المهنية التي وضعها كل من مجلس المطارات الدولي ACI والمنظمة الدولية للطيران المدني ICAO.

يأتي ذلك فى ضوء النجاحات والإعتمادات الدولية التى تحصل عليها المطارات المصرية وبخاصة السياحية خلال الفترة الحالية، بما يكفل توفير مناخ آمن للسفر ويبث رسالة طمأنينة بأن جميع المطارات المصرية تقوم بتطبيق الإجراءات الوقائية والمعايير الدولية الموصى بها من قبل المنظمات الدولية.

وجه وزير الطيران المدني، الشكر للمهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات و الملاحة الجوية و الطيار عادل محجوب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، كما هنأ سيادته جميع العاملين بمطارى الغردقة وأسوان ومن قبل العاملين بمطار شرم الشيخ لحصولهم على هذه الشهادة واجتيازهم تقييم التدابير الصحية والاجراءات الاحترازية و الوقائية التى يتم تطبيقها داخل المطارات من أجل صحة وسلامة المسافرين وبما يكفل توفير مناخ آمن للسفر في ظل مواجهة جائحة فيروس كورونا .

كما أضاف بأن ما يشهده قطاع الطيران خلال تلك المرحلة باجتياز العديد من الشهادات والاعتمادات الدولية في مجالات الجودة و السلامة و الصحة المهنية يعكس الالتزام التام بتطبيق كافة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية بما يتلائم مع معايير منظمات الصحة والطيران العالمية، وهو ما يؤكد أيضًا على تفانى ومجهودات جميع العاملين فى مختلف مواقع العمل داخل منظومة الطيران المدني خلال التعامل مع جائحة فيروس كورونا.