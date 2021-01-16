محمد صلاح يوجه رسالة ماكرة لكلوب

ظهر لاعب ليفربول ومنتخب مصر محمد صلاح في لقاء تلفزيوني مع شبكة القنوات الرياضية "بي إن سبورت"القطرية،حيث كشف فيها عند عددة أمور لأول مرة ،ومن ابرزها عن راية في سياسة التدوير في المباريات.

وتحدث محمد صلاح عبر القناة القطرية ضاحكا، وقال:" إن رائي الشخصي أنا اريد خوض جميع المباريات لأخر ثانية وليس فقط 90دقيقة بل اريد ايضاً خوض 95 دقيقة في المباريات لكن في النهاية مدرب الفريق هو من له الحق في اخيتار من سيلعب في القاء فهو لة الخيار الأول والأخير".

وعن انخفاض مستوي بعض من الأندية الكبيرة في هذا الموسم ومن ضمنها ليفربول وانخفاض مستوي للفني الفرعون المصري محمد صلاح مع الفريق وإن هذا الموسم كان مختلفاً بسبب فيروس كورونا .

وتحدث عن هذا الأمر قائلاً: "إن السبب وراء ذلك بسبب الازمات التي نعيشها من فيروس كورونا وتوقف الدوري فترة وثم عاد من جديد واللعب بدون جماهي رقد يأثر علي مستواك سواء على أرضك أو خارجها فهذا السبب في انخفاض بعض من الأندية، ولكن في اخر الأمر نريد أن نخوض المباراة في أحسن أداء.

وتايع: " وهناك أندية تمتلك الحظ في ذلك الأمر وانا أرى أن جميع الفرق قريبة من بعضها هذا الموسم جميع الفرق تكسب وتخسر وأن من الصعب الآن القول من سيفوز ببطولة الدوري الإنجليزي ولكن اتمني ان يكون الفوز من حليف ليفربول هذا الموسم" .

والجدير بالذكر أن يستعد فريق ليفربول لمباراه القادمة امام فريق مانسشتر يونايتد في الدوري الإنجليزي والمقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً غداً الأثنين.

ويحتل فريق ليفربول المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة من أصل 17 مباراة خاضها الفريق،بينما يحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الأول في ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة من أصل 17 مباراة خاضها الفريق.

ويسعي كل من الفريقين حصد الثلاث نقاط ،بينما يرغب ليفربول حصد الثلاث نقاط ليعود للصدارة الدوري بعد تراجعة لوصيف الدوري ،وكانت اخر مواجهات الفريق كان امام فريق إستون فيلا والتي انتهت بنتيجة 4/1 حيث احرز الهدف الرابع محمد صلاح في الدقيقة 65.

