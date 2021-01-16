عمرو القطامي: القطار الكهربائي فائق السرعة معجزة مصرية وتدشين السيسي له يدخلنا عصر الأحلام

أشاد النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، قيام الرئيس السيسي بإعطاء إشارة البدء فى إنشاء القطار الكهربائي الضخم، ليربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، ويمر بالعاصمة الإدارية، في مسافة تصل إلى نحو 1000 كم، موضحا انها ليست فقط انطلاقة للمستقبل وأحدث مخترعات التكنولوجيا الحديثة، خصوصا وأن النسخة التي سيتم تدشينها في مصر، ستكون على غرار القطار الكهربائي الضخم في كل من ألمانيا وروسيا، ولكنها معجزة جديدة تتحقق على أرض مصر.

عمرو القطاع: تكلفة المشروع تصل إلى 360 مليار جنيه

واشار عضو مجلس النواب، عمرو القطامى، خلال تصريحات له اليوم، أن التكلفة الضخمة للمشروع والتي تصل إلى حوالي 360 مليار جنيه في عامين لإنشاء المرحلة الأولى منه عن طريق شركة سمينز الألمانية، تؤكد مدى ضخامة المشروع، قائلا:" حلم بمعنى الكلمة وسيوفر الآلاف من فرص العمل كما أنه سيربط الشرق بالغرب، ويقلل المسافة الشاسعة إلى دقائق معدودة.

عمرو القطامى: القطار الكهربائى انطلاقة كبرى فى مجال التنمية

وأوضح عضو مجلس النواب، عمرو القطامى، أن القطار الكهربائي الضخم انطلاقة كبرى في مجال التنمية والطرق ووسائل المواصلات، التي يتم تطويرها وإعادة بناءها من جديد بشكل عصري، مشددا على أن مصر لم تكن لتفكر في مثل هذه المشاريع العملاقة ما لم تكن حققت تجربة تنموية واقتصادية ناجحة، وتقف على أرض صلبة تجعلها جاهزة لمثل هذه المشاريع.