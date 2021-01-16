شبيه زبيدة ثروت تشعل السوشيال ميديا "صور"

شبيه زبيدة ثروت- ارشيفية

زبيدة ثروت، تصدرت محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، بعد ظهور فتاة عشرينية تشبهها كثيرًا بمحافظة الشرقية، وما بين الأبيض والأسود والألوان اشتعلت منصات السوشيال ميديا بصورهم المختلفة. زبيدة ثروت ضجت مواقع التواصل الإجتماعي بصور الراحلة زبيدة ثروت وصور الفتاة مؤكدين أنهم شعروا أن روح قطة السينما المصرية بعثت من جديد في تلك الفتاة والتي حرصت على نشر صورها بالأبيض والأسود مما جعلها تزداد تشابهًا. شبيه زبيدة ثروت نشر البعض معلومات تم تدوالها على المواقع الإخبارية تحمل تفاصيل عن شبيه زبيدة ثروت، والتي كشفت عن أسمها وبعض لمحات من حياتها، فهي تدعى فاطمة هتلر من محافظة الشرقية تدرس بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر وفي العقد الثاني من عمرها، تشبه والدها في ملامحه ولون عيناه، تهوى الرسم والتصوير والفنون، لم تلحظ الشبه بينها وبين الفنانة الراحلة إلا بعدما كبرت وتغيرت ملامحها لتصبح شبيها للجميلة زبيدة ثروت. الجدير بالذكر، أن زبيدة ثروت من مواليد الإسكندرية 15 يونيو 1940، كانت حد نجمات زمن الفن الجميل المميزين، شاركت كبار النجوم أعمالهم الفنية مثل فريد الأطرش، عبد الحليم حافظ، يحيي شاهين، سعاد حسني، رشدي أباظة، أحمد رمزي وغيرهم من النجوم، توفت يوم 13 ديسمبر 2016، عن عمر يناهز 76 سنة.

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