مطارى الغردقة وأسوان يحصلان على شهادة الاعتماد الصحى الدولية للسفر الآمن 

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جاء ذلك فى ضوء النجاحات والاعتمادات الدولية التى تحصل عليها المطارات المصرية وبخاصة السياحية خلال الفترة الحالية، بما يكفل توفير مناخ آمن للسفر ويبث رسالة طمأنينة بأن جميع المطارات المصرية تقوم بتطبيق الإجراءات الوقائية والمعايير الدولية الموصى بها من قبل المنظمات الدولية.
ووجه وزير الطيران المدنى، الشكر للمهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والطيار عادل محجوب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات.
كما هنأ الوزير جميع العاملين بمطارى الغردقة وأسوان، ومن قبل العاملين بمطار شرم الشيخ، لحصولهم على هذه الشهادة، واجتيازهم تقييم التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية، التى يتم تطبيقها داخل المطارات، من أجل صحة وسلامة المسافرين وبما يكفل توفير مناخ آمن للسفر فى ظل مواجهة جائحة فيروس كورونا.
كما أضاف أن ما يشهده قطاع الطيران، خلال تلك المرحلة باجتياز العديد من الشهادات والاعتمادات الدولية، فى مجالات الجودة والسلامة والصحة المهنية، يعكس الالتزام التام، بتطبيق كافة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية، بما يتلائم مع معايير منظمات الصحة والطيران العالمية، وهو ما يؤكد أيضًا على تفانى ومجهودات جميع العاملين فى مختلف مواقع العمل، داخل منظومة الطيران المدنى خلال التعامل مع جائحة فيروس كورونا.
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