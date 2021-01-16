روسيا تزيد عدد الرحلات الجوية مع القاهرة إلى 5 رحلات أسبوعيا

جدة - نرمين السيد - وجاء فى بيان للمركز عقب اجتماع عُقد بقيادة نائبة رئيس الوزراء تاتيانا جوليكوفا -حسب ما نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية- أنه "بعد مناقشة وضع جائحة كورونا فى بعض البلاد تم اتخاذ قرار حول زيادة عدد الرحلات الجوية المنتظمة إلى مصر على خط موسكو - القاهرة إلى 5 رحلات أسبوعياً".

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