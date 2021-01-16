محافظ الإسكندرية يأمر بإزالة كافة إشغالات الطريق من مزلقان فيكتوريا

وقال رئيس حى شرق الإسكندرية، اليوم السبت، إنه تم تنفيذ قرار إزالة الإشغالات بمنطقة مزلقان فيكتوريا فى استجابة سريعة لشكاوى المواطنين، مشيرا إلى أنه تم إيداع المنقولات والاشغالات بوحدة التحفظ بشرطة المرافق.
وأضاف أنه تم كذلك إزالة كافة الإشغالات والمخالفات بمنطقة القصعى، وشارع ابن منقذ، وشارع سيبويه، وشارع الطهرى، وشارع ابن قرطبى، وكذلك المرور على شارع الجلاء وتوسعته للمرور.
وأشار إلى أن إدارة إشغال الطريق بالحى نفذت حملة صباحية لإزالة المخالفات والتعديات على شارع حجر النواتية وشارع عثمان محرم، وشارع العشرين، وشارع محطة السوق.
وأكد رئيس حى شرق، أنه استمرارا للاستجابة لشكاوى المواطنين التى تختص بتحسين حالة الإنارة العامة بشوارع الحي، قامت إدارة الكهرباء بالحى اليوم باصلاح الشبكة الهوائية بمتفرعات شارع مصطفى شعبان (شوارع رقم 1 و 2 و 3 و 4) من شارع أحمد أبو سليمان وإنارة جميع الكشافات الخاصة بالشوارع المذكورة، كما تمت إزالة الخطر من 2 عامود إنارة بشارع المعسكر الرومانى رشدى، وكذا رفع كابل ساقط بشارع نوتردان دسيون وعزله تماما، وصيانة عدد 4 كشافات إنارة بشارع الشيماء من تعاونيات سموحه عمارة 56، و4 كشافات إنارة أخرى بشارع المشير سيدى جابر، وعدد 4 كشافات إنارة أمام البنك الأهلى و أمام محطة ترام سيدى جابر، كما تم مد شبكة هوائية بطول 25 متر فى 225 شارع محمد ابن شرين متفرع من شارع الجواهر.
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