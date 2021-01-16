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محافظ الإسكندرية يأمر بإزالة كافة إشغالات الطريق من مزلقان فيكتوريا

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أ ش أ 2021-01-16 18:49 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - أمر محافظ الإسكندرية محمد الشريف، بإزالة كافة إشغالات الطريق من أمام مزلقان فيكتوريا الشهير بشرق المدينة، وذلك بناء على تكرار شكاوى المواطنين من تواجد تلك الإشغالات وتزايد أعداد الباعة الجائلين المعيقين لحركة المرور والمارة أمام المزلقان.

وقال رئيس حى شرق الإسكندرية، اليوم السبت، إنه تم تنفيذ قرار إزالة الإشغالات بمنطقة مزلقان فيكتوريا فى استجابة سريعة لشكاوى المواطنين، مشيرا إلى أنه تم إيداع المنقولات والاشغالات بوحدة التحفظ بشرطة المرافق.

وأضاف أنه تم كذلك إزالة كافة الإشغالات والمخالفات بمنطقة القصعى، وشارع ابن منقذ، وشارع سيبويه، وشارع الطهرى، وشارع ابن قرطبى، وكذلك المرور على شارع الجلاء وتوسعته للمرور.

وأشار إلى أن إدارة إشغال الطريق بالحى نفذت حملة صباحية لإزالة المخالفات والتعديات على شارع حجر النواتية وشارع عثمان محرم، وشارع العشرين، وشارع محطة السوق.

وأكد رئيس حى شرق، أنه استمرارا للاستجابة لشكاوى المواطنين التى تختص بتحسين حالة الإنارة العامة بشوارع الحي، قامت إدارة الكهرباء بالحى اليوم باصلاح الشبكة الهوائية بمتفرعات شارع مصطفى شعبان (شوارع رقم 1 و 2 و 3 و 4) من شارع أحمد أبو سليمان وإنارة جميع الكشافات الخاصة بالشوارع المذكورة، كما تمت إزالة الخطر من 2 عامود إنارة بشارع المعسكر الرومانى رشدى، وكذا رفع كابل ساقط بشارع نوتردان دسيون وعزله تماما، وصيانة عدد 4 كشافات إنارة بشارع الشيماء من تعاونيات سموحه عمارة 56، و4 كشافات إنارة أخرى بشارع المشير سيدى جابر، وعدد 4 كشافات إنارة أمام البنك الأهلى و أمام محطة ترام سيدى جابر، كما تم مد شبكة هوائية بطول 25 متر فى 225 شارع محمد ابن شرين متفرع من شارع الجواهر.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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