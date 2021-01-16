القباج : قانون العمل الأهلى دلالة على تقدير الرئيس للمجتمع المدنى

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن قانون تنظيم العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019، يمثل نقلة نوعية فريدة للجمعيات الأهلية فى مصر ويحاكى فى مواده المختلفة وامتيازاته العديدة أقوى قوانين العمل الأهلى فى العالم، بما تضمنه ذلك القانون من مواد تدعم كل أشكال الحق الإنسانى، ولا سيما الحق فى تكوين الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة.





وأكدت القباج أن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسى لمطلب المجتمع المدنى فى إعادة النظر فى القانون رقم 70 لسنة 1917 دلالة واضحة على عمق تواصل الرئيس مع المجتمع المدنى، وتقديره لأهدافه وطموحاته، وتعاطيه مع أفكاره، ورغبته الصادقة فى التطوير، وفتح آفاق جديدة للحقوق والحريات، ومجال أوسع لحركة العمل الأهلى فى مصر، ومن ثم فإن القانون 149 بلائحته التنفيذية الراهنة يعدُ دليلًا قاطعًا على التغييرات التى حدثت فى مجال السياسات الاجتماعية، والتى عصفت بكل السياسات القديمة، التى تمركزت حول تقديم خدمات اجتماعية محدودة وضيقة. وأعربت القباج عن سعادتها البالغة، بصدور اللائحة التنفيذية للقانون، والتى جاءت بعد انتظار طويل؛ لتعبر بشكل عادل عن الامتيازات الفريدة التى حملها القانون للجمعيات الأهلية مشيرة إلى أن القانون يمثل انفراجة خاصة فى مصادر تمويل الجمعيات والرقابة على أعمالها، ووضع ضوابط فعالة لحل الجمعيات ومحاسبتها.

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