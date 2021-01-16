بالبنط العريض : أوروبا أدركت أن الجماعات الإرهابية خرجت من رحم الإخوان

جدة - نرمين السيد - وأضاف فاروق خلال تقديم برنامجه "بالنبط العريض" الذى يعرض على الفضائية المصرية، اليوم السبت، أن العالم بدأ الآن يلتفت لخطورة جماعة الإخوان الإرهابية فى الوقت الذى حذرت فيه الدولة المصرية من تلك الجماعة خلال السنوات الماضية.

وتناول التقرير المنشور فى صحيفة The Arab Weekly تحت عنوان "الولايات المتحدة تفرض عقوبات على جماعة حسم" وضع تركيا فى مأزق بسبب احتضانها تلك الجماعة وتوفير ملاذ آمن لها، كما قالت الصحيفة إن "العملية الشاملة سيناء 2018" التى قادتها القوات المسلحة استأصلت الجماعات الإرهابية.

وأوضح فاروق أن أوروبا انتفضت بشكل كبير وأدركت خطر جماعة الإخوان التى خرجت من عبائتها جميع الجماعات الإرهابية، كما تحدث عن نشر مركز تريندز للبحوث بالإمارات كتابًا يكشف حقيقة جماعة الإخوان.