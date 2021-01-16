محافظ بورسعيد يفتتح مشروعات مشكاة نور بعد تطوير 1.340 وحدة سكنية

جدة - نرمين السيد - وقالت الدكتورة نور الهدى الجمال، فى تصريح لها اليوم السبت، إنه تم افتتاح مشروعات رفع كفاءة وتطوير منطقة الأمل ببورفؤاد ومنطقة السيدة نفيسة واللبانة القديمة وأعمال تطوير المعهد الفنى التجارى.

وأشارت إلى أنه تم رفع كفاءة 29 عمارة تضم 696 وحدة سكنية بمنطقة السيدة نفيسة، شملت معالجة مشاكل الصرف الصحى وتغيير شبكة الصرف الصحى الداخلية والخارجى وعمل انترلوك للمنطقة وتجميله بالخرسانة المطبوعة.

كما شملت عمل بلدورات للمنطقة ورصف الطرق الخاصة بها وترميم جميع غرف التفتيش وترميم بالوعات الصرف الصحى وصيانة الدرج فى جميع العمارات.

وأضافت الجمال، أنه فى منطقة الأمل فى بور فؤاد تم رفع كفاءة 11 عمارة تضم 260 شقة، وتم رفع 33 طن قمامة من المنطقة المحيطة بها مع البدء فى دراسة سلوك أهالى المنطقة ووضع أنظمة لتعديلها.

وتضمنت الأعمال إحلال وتغيير جميع شبكات الصرف الصحى الداخلى والخارجى وترميم وصيانة جميع غرف التفتيش، وصيانة وترميم العزل بالأسطح بجميع العمارات.

كما شملت تكسير واجهات 11 عمارة وعمل محارة كاملة وترميم للدرج وتركيب شبكة كهرباء بالمنطقة والتعاون مع المحافظة فى غلق مراكز مع القمامة والنبش بالمنطقة وتوزيع المبيدات اللازمة لتطهير المنطقة من القوارض الناتجة عن مخازن القمامة.

وشملت الأعمال عمل البلدورات والانترلوك بالمنطقة كلها ورصف المنطقة بالتعاون مع المحافظة وتشطيب وجهات العمارات بألوان مبهجة وعمل منظومة للحفاظ على نظافة المنطقة وتدريب فريق عمل لتعديل سلوكيات المنطقة من خلال مشروع كشك أخلاق وعمل مشروعات صغيرة لأهل المنطقة وتقديم جميع المساعدات الاجتماعية والطبية اللازمة.

وفى منطقة اللبانة، تم إجراء الصيانة اللازمة ورفع كفاءة 16 عمارة بإجمالى 384 وحدة سكنية، وتم رفع 70 طن قمامة من المنطقة والبدء فى دراسة سلوك أهالى المنطقة ووضع أنظمة لتعديل السلوك.

وشملت الأعمال إحلال وتغيير جميع شبكة الصرف الصحى الداخلى والخارجى وترميم وصيانة ميع غرف التفتيش وصيانة وترميم العزل بالأسطح بجميع العمارات وتكسير واجهات 16 عمارة وعمل محارة كاملة وترميم الدرج بـ 16 عمارة وتركيب شبكة كهرباء بالمنطقة كلها.

كما شملت الأعمال بالتعاون مع المحافظة هدم منطقة السلخانة باعتبارها وكر من أوكار الجريمة والتعاون مع المحافظة فى غلق مراكز مع القمامة والنبش بالمنطقة و توزيع المبيدات اللازمة لتطهير المنطقة من القوارض الناتجة عن مخازن القمامة.

وأكدت الجمال، أنه تم عمل أرضيات سيراميك فى جميع الوحدات السكنية فى الدور الأرضى لعدد 16 عمارة لمنع دخول القوارض والفئران وعمل البلدورات والانترلوك بالمنطقة كلها ورصف المنطقة بالتعاون مع المحافظة.

وشملت تشطيب واجهات العمارات بألوان مبهج وعمل منظومة للحفاظ على نظافة المنطقة وتدريب فريق عمل لتعديل سلوكيات المنطقة من خلال مشروع كشك أخلاق وعمل مشروعات صغيرة لأهل المنطقة وتقديم جميع المساعدات الاجتماعية والطبية اللازمة.

كما أكدت الجمال أنه ضمن أنشطة المؤسسة واهتمامها بالتعليم نفذت المؤسسة عدة ندوات تثقيفية لطلاب المعهد الفنى التجارى ببورسعيد.

وقالت أنه تم إجراء بعض أعمال الصيانة والتطوير بالمعهد شملت إزالة تجمعات للقمامة والرتش وإعادة تجميل فناء المعهد وزراعة الأشجار وعمل مسطح أخضر بمحيط المعهد.

وتابعت الجمال ولها بأنه سيتم تنفيذ جميع أنشطة "كشك أخلاق" بالمعهد الفنى وإقامة دورات تدريبية للطلاب فى مجالات الحاسب الآلى والمحاسبة والسياحة والفنادق والرسم والفاشون ديزاينر والموضة والخياطة وأعمال الخرز ضمن مشروع شطارة مصر.