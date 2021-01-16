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السيسى : وحدة المواقف تمكن الدول العربية من وضع خطوط لصون محددات أمنها القومى

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى ، أن وحدة المواقف من شأنها أن تمكن الدول العربية من وضع خطوط لصون محددات الأمن القومي العربى تجاه جميع القضايا.

 

جاء ذلك، خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم السبت ، عادل العسومي، رئيس البرلمان العربي، وذلك بحضور الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وسامح شكري وزير الخارجية.

 

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول مناقشة "تعزيز دور البرلمان العربي من اجل الحوار والديمقراطية".

 

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وعادل العسومى رئيس البرلمان العربى (1)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وعادل العسومى رئيس البرلمان العربى (2)

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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