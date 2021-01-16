- 1/3
- 2/3
- 3/3
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى ، أن وحدة المواقف من شأنها أن تمكن الدول العربية من وضع خطوط لصون محددات الأمن القومي العربى تجاه جميع القضايا.
جاء ذلك، خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم السبت ، عادل العسومي، رئيس البرلمان العربي، وذلك بحضور الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وسامح شكري وزير الخارجية.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول مناقشة "تعزيز دور البرلمان العربي من اجل الحوار والديمقراطية".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيسى : وحدة المواقف تمكن الدول العربية من وضع خطوط لصون محددات أمنها القومى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.