السيسى : وحدة المواقف تمكن الدول العربية من وضع خطوط لصون محددات أمنها القومى

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى ، أن وحدة المواقف من شأنها أن تمكن الدول العربية من وضع خطوط لصون محددات الأمن القومي العربى تجاه جميع القضايا.

جاء ذلك، خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم السبت ، عادل العسومي، رئيس البرلمان العربي، وذلك بحضور الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وسامح شكري وزير الخارجية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول مناقشة "تعزيز دور البرلمان العربي من اجل الحوار والديمقراطية".



