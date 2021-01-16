- 1/3
- 2/3
- 3/3
زارت النائبة الدكتورة غادة علي، والإعلامي أحمد عبد الصمد، أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مقر الاتحاد المصرى لكرة اليد، بناء على دعوة من المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم للرجال لكرة اليد وعضو مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية.
وتناول اللقاء ترحيب كبير من المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد بالدكتورة غادة على عضو مجلس النواب المصرى أحد أنجح الكوادر الرياضية المصرية وممثلة الرياضيين بمجلس النواب مع السادة الرياضيين أعضاء مجلس النواب.
جدير بالذكر أن المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد وأعضاء مجلس الإدارة كانوا أول من تقدم بتهنئة السادة الرياضيين الذين نجحوا في انتخابات مجلس النواب المصري والرياضيين الذين تم تعيينهم من قبل رئاسة الجمهورية.
جدير بالذكر أن هذا اللقاء يأتي بالتزامن مع أول أيام عمل النائبة غادة علي، بعد عضويتها رسمياً بلجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب المصري.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «تنسيقية الأحزاب» تدعم المنتخب الوطني بزيارة اتحاد كرة اليد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.