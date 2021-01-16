«تنسيقية الأحزاب» تدعم المنتخب الوطني بزيارة اتحاد كرة اليد

زارت النائبة الدكتورة غادة علي، والإعلامي أحمد عبد الصمد، أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مقر الاتحاد المصرى لكرة اليد، بناء على دعوة من المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم للرجال لكرة اليد وعضو مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية.

وتناول اللقاء ترحيب كبير من المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد بالدكتورة غادة على عضو مجلس النواب المصرى أحد أنجح الكوادر الرياضية المصرية وممثلة الرياضيين بمجلس النواب مع السادة الرياضيين أعضاء مجلس النواب.

كما تناول اللقاء سبل التعاون المنتظر بين أعضاء مجلس النواب المصري وبين الاتحاد المصري لكرة اليد لترسيخ استراتيجية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية في إعادة بناء الإنسان المصري، ومناقشة الاستضافة التاريخية لمصرى لبطولة العالم للرجال لكرة اليد والمقامة حاليا فى أرض مصر الحبيبة .

جدير بالذكر أن المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد وأعضاء مجلس الإدارة كانوا أول من تقدم بتهنئة السادة الرياضيين الذين نجحوا في انتخابات مجلس النواب المصري والرياضيين الذين تم تعيينهم من قبل رئاسة الجمهورية.

جدير بالذكر أن هذا اللقاء يأتي بالتزامن مع أول أيام عمل النائبة غادة علي، بعد عضويتها رسمياً بلجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب المصري.