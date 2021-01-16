فراغ نقابي.. استقلال الصحافة تعلن رفضها تأجيل عمومية الصحفيين

أعلنت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، رفضها فكرة تأجيل انعقاد الجمعية العمومية للنقابة، والمقرر لها مارس القادم، والتى يتم خلالها، إجراء انتخابات التجديد النصفى لمجلس النقابة.
وقال بشير العدل مقرر اللجنة، إن طلب مجلس النقابة، فتوى مجلس الدولة، بشأن تأجيل انعقاد الجمعية العمومية، بدعوى مخاوف انتشار كورونا، لا مبرر له، خاصة أن النقابة لديها القدرة، والإمكانيات، وبالتعاون مع الجهات المعنية، على عقد الجمعية فى موعدها، وإجراء الانتخابات، بشكل آمن.
وأكد «العدل» أن تأجيل انتخابات مجلس النقابة، تحت أى مبرر، يعيد الأزمة التى تعرضت لها فى أعقاب إلغاء قانون النقابات رقم 100 لسنة 93 ، وما ترتب عليه من خلل فى الأداء النقابى، موضحا أن هذا الأمر من شأنه أن يدخل العمل النقابى فى أزمة، ويحدث حالة «فراغ نقابى» خاصة وأن 6 من الزملاء أعضاء المجلس تنتهى عضويتهم القانونية، ولا يجوز استمرارهم لمدة أطول، كما لا يجوز أن يكون هناك مجلس تسيير أعمال، لمدة عام، وهى أقل مدة يمكن تأجيل الانتخابات خلالها، حيث حدد القانون شهر مارس لإجرائها.
وشدد «العدل» على أن النقابة لم تكن فى حاجة إلى استحداث نظم وآليات جديدة، فى التعامل مع الانتخابات، أو نظام الاشتراكات السنوية، وتجديد الكارنيه، ومشروع العلاج، واللجوء إلى إحدى شركات تحصيل الأموال، خاصة أن النقابة تستطيع أن توفر على الأعضاء الجهد، والمال، فى تقديم الخدمات.
وأشار «العدل» إلى أن أجهزة الدولة، نجحت، رغم المخاوف والتحذيرات، فى استكمال الاستحقاقات النيابية، التى تمثلت فى انتخابات مجلسى الشيوخ والنواب، واستطاعت مواجهة التحديات التى تفرضها أزمة كورونا، وهو ما يعنى تواجد السبل الكفيلة باجراء انتخابات نقابة الصحفيين، بشكل آمن، غير مثير للمخاوف.
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