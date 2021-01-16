نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جولات مفاجئة لمحافظ القاهرة لأحياء العاصة لإعادة الانضباط للشوارع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بجولة مفاجئة بحي روض الفرج، لإعادة الإنضباط لشوارعه حيث تفقد شارع سيدى فرج وقام باستدعاء أجهزة الحى والمرافق، وقاد حملة مكبرة تم خلالها ازالة الحواجز الحديدية ورفع الإشغالات وصناديق القمامة والسيارات المتهالكة والانتظار الخاطىء والوقوف فى الممنوع لتوسعة الشارع وتحقيق السيولة المرورية وإعادة الانضباط المرورى إلى الشارع وغلق المقاهي المخالفة، كما تم تحرير عدد من المحاضر للمواطنين لعدم التزامهم بارتداء الكمامات الواقية فى وسائل النقل العام.

وأشار اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، إلى أن الحملات تهدف إلى القضاء على جميع المظاهر السلبية في العاصمة لإعادة الوجه الحضاري إليها، مؤكدًا على رؤساء الأحياء بضرورة التواجد الدائم بالشارع والتفاعل المباشر مع شكاوى المواطنين وإيجاد الحلول السريعة لها وتكثيف الحملات اليومية المفاجئة للقضاء على كل المظاهر السلبية بالشوارع بالتنسيق مع شرطة المرافق لتحقيق الانضباط .

وشدد محافظ القاهرة على رفع كافة تراكمات القمامة الموجودة بالشارع على الفور، موجهًا إدارة المرور بسحب رخص جميع السيارات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لتحقيق السيولة المرورية.

كما قاد محافظ القاهرة حملة مفاجئة على حي شرق مدينة نصر، وقام بغلق عدد من السناتر التعليمية التى تعمل بالمخالفة لقرارات الغلق التى أصدرها مجلس الوزراء حيث تم صرف الطلاب وتشميع المكان كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية مع عدد من الكافيهات لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية وتقديمها الشيشة بالمخالفة حيث تم تحرير المحاضر اللازمة وتشميع المكان .

وأشار المحافظ إلى أنه يتابع على مدار الساعة الاجراءات التي تتخذها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتطبيق الإجراءات الإحترازية فى أحياء العاصمة المختلفة حرصًا على صحة المواطنين .