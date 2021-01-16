نجم فريق واما يفاجأ جمهوره بحفل زفافه "صورة"

انتشرت العديد من الأقاويل التي تشير إلى وجود علاقة تجمع كلًا من الفنان نادر حمدي، المنتجة سارة حسني، ولكنهما فضلوا الصمت حتى اليوم لتخرج صورة تؤكد قصة الحب التي تم تداولها على نطاق واسع خلال الأيام الماضية.

حفل زفاف نادر حمدي

احتفل الموزع الموسيقي نادر حمدي، اليوم بزفافه في أحد الفنادق الكبرى في القاهرة، من المنتجة سارة حسني لتنتشر صورهما عبر منصات السوشيال ميديا.

ظهر الثناي منذ أيام قليلة أثناء حصول نادر حمدي على جائزة أفضل موزع لعام 2021، في مهرجان نجم العرب، الذي أقيم بأحد الفنادق الكبرى.

آخر أعمال نادر حمدي

كانت آخر أعمال نادر حمدي توزيع والموسيقى التصويرية لمسلسل "لؤلؤ"، الذي يعرض الآن على قنوات أون، من بطولة مي عمر وأحمد زاهر، وباقة لامعة من النجوم.

مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر التى تجسد دور مطربة تبحث عن النجومية كل من الفنان أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل وعدد آخر من الفنانين وتأليف محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام.