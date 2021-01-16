ريم النجم في مأزق بسبب تسريب فيديو فاضح

ريم النجم- ارشيفية
ريم النجم الاعلامية السعودية التي أثارت حالة من الجدل الواسعة خلال الساعات القليلة الماضية، بسبب تسريب فيديو لها خادش للحياء وهي ترقص بشكل مثير، الأمر الذي جعلها تتصدر محرك البحث الشهير "جوجل" في المملكة العربية السعودية.
ريم النجم تثير الجدل
انتشر الفيديو المثير للجدل على نطاق واسع ما وضعها في مأزق و موقف محرج بين جمهورها ومتابعيها وعائلتها.
أوضحت "النجم" في لقاء لها، أنها وقعت فريسة للإبتزاز، بعدما قرر الرقم الذي وقع الفيديو بين يديه تحصيل مبالغ مالية كبيرة منها بحجة عدم نشره، وبالفعل دفعت له 30 ألف دينار، إلا أنه عاد ليبتزها مرة آخرى ونشر الفيديو الذي انتشر في غضون نصف ساعة.
ريم النجم تكشف هوية مسرب الفيديو الفاضح
كشفت الإعلامية ريم النجم للمرة الأولى خلال لقائها مع مي العيدان في برنامجها "كشف حساب" المُذاع على قناة "سكوب" الكويتية، عن تعرضها للإبتزاز من قبل مجموعة أشخاص أرسلوا لها رسالة عبر رقمها الخاص على تطبيق "واتس آب" متضمنةجاءت الرسالة تحتوي على مقطع الفيديو مقترنة: " يا تدفعين يا ننشر"، وطلبوا منها مبلغًا ماليًا قيمته 30 ألف دينار لعدم نشره.
وأوضحت النجم أن الرقم الذي أرسل لها تلك الرسالة كان رقمًا أمريكيًا، مشيرة إلى أنها كانت حيلة كي يهرب صاحبها من المساءلة القانونية.
كما أعربت ريم النجم، عن استيائها من تسريب مقطع فيديو لها خادشًا للحياء، قائلة: "ما كنت أحب أظهر بهذه الصورة لكن كنت مستحيل أدفع هذا المبلغ".
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