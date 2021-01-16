نص كلمة البابا تواضروس عقب تدشين كاتدرائية جبل القلالى

جدة - نرمين السيد - وقال قداسة البابا فى كلمته: "بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين، تحل علينا رحمته ونعمته من الآن وإلى الأبد آمين. كل سنة وحضراتكم طيبين وفرحانين فى هذا اليوم بتدشين هذه الكاتدرائية الكبيرة وتدشين مذابحها، المذبح الأوسط على اسم العذراء مريم والقديس مكاريوس السكندرى والمذبح البحرى على اسم الشهيد مارمينا والقديس البابا كيرلس السادس والمذبح القبلى على اسم القديس الأنبا باخوميوس أب الشركة والقديس تادرس تلميذه، بجوار تدشين حامل الأيقونات والمعمودية".

وأضاف: "يوم التدشين هو يوم شهادة ميلاد الكنيسة أخذت الاسم الرسمى بحضور كل الآباء وباستخدام زيت الميرون المقدس، صلوات التدشين تكون على ثلاثة أجزاء وكلها مأخوذة من صلوات تدشين هيكل سليمان".

وواصل فى كلمته: وفى التدشين نمر بثلاث مراحل من خلال مردات الشعب:

- مرد الشعب "كيرياليسون" أى يا رب ارحم.

- نرشم المذبح بعلامة الصليب ونذكر الفوائد التى يقدمها لنا المذبح "الاهتمام بالخيرات الأبدية، يرفع عنا الأفكار الجاهلة الغبية، وهو يقدس سائر الحواس" ومرد الشعب "آمين" أى استجب يا رب.

- نصب زيت الميرون على المذبح مع الرشومات الثلاث "الآب والابن والروح القدس" ومرد الشعب "هلليلويا" أى التهليل لله والفرح.

واستكمل البابا تواضروس عظته قائلا "إن المكان هنا كبير وعظيم، يعيش الأنبا باخوميوس ويعمر ومعه نيافة الأنبا إيساك والآباء الرهبان وكل الأحباء الذين شاركوا فى إنتاج هذه الكاتدرائية الكبيرة العظيمة وهذا أمر مفرح لنا جميعًا، تعيش يا أنبا باخوميوس وتعمر وتقوم بأعمال عظيمة بهذه الصورة رغم بعد المكان وصعوبة نقل مواد البناء لكن لا يوجد عند الله مستحيل، نشكر الله على هذه النعم الكثيرة، ويشترك معى كل الآباء الأساقفة الحضور وكل الآباء الكهنة والآباء الرهبان بالدير وكل الأراخنة وكل الأخوات الموجودات معنا، نشكر ربنا ونعظم مجده على النعم الكثيرة التى يعطيها لنا كل يوم سواءًا فى الكنائس أو الإيبارشيات أو البرارى كل سنة وأنتم طيبين ودايمًا فرحانين".