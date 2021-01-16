الأنبا باخوميوس يشكر البابا تواضروس لتشجيعه ومساندته لإعمار دير القلالى 

جدة - نرمين السيد - ألقى الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، ورئيس دير القديس مكاريوس السكندرى بجبل القلالى، كلمة عقب تدشين قداسة البابا تواضروس الثانى، الكاتدرائية الجديدة بالدير اليوم السبت.





جاء نص كلمة الأنبا باخوميوس كالتالى: "الحقيقة نحن نؤكد أن كل ما يصنع فى هذا المكان فى هذه البرية، مهما كان الجهد المبذول، إنما يهون كثيرًا مع كلمات التشجيع والمساندة التى يقوم بها قداسة أبينا الحبيب".

وتابع: "الحقيقة يا أحبائى العمل الذى نراه يرجع الفضل فيه لأبينا فهو يسمع ويشجع ويؤكد ضرورة هذا العمل والبركات المحصولة منه، لذلك إن كنا نعمل فى هذا المكان فهذا ببركة تشجيع وتأييد ومساندة أبينا الحبيب البابا تواضروس الثانى".

واستطرد الأنبا باخيموس بقوله: "نحن نجتمع اليوم لنمجد الرب ونشكره على عمله ونؤكد حقيقة أن الفضل الأول يرجع لأبينا قداسة البابا فى تتميم هذا العمل. كلماته المشجعة تجعلنا نشعر أننا نخدم إلهنا الصالح فى روح الأبوة والأخوة اللذين يعطيهما قداسة البابا لنا جميعًا.. نشكرك يا سيدنا على تعبك وتشجيعك والمساندة".