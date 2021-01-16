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لإعادة الانضباط.. جولة مفاجئة لمحافظ القاهرة بحى روض الفرج

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أحمد جاد 2021-01-16 18:47 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - قام اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بجولة مفاجئة بحى روض الفرج لإعادة الإنضباط لشوارعه حيث تفقد شارع سيدى فرج، واستدعى أجهزة الحى والمرافق لقيادة حملة مكبرة تم خلالها إزالة الحواجز الحديدية ورفع الإشغالات وصناديق القمامة والسيارات المتهالكة والانتظار الخاطىء والوقوف فى الممنوع لتوسعة الشارع وتحقيق السيولة المرورية وإعادة الانضباط المرورى، وغلق المقاهى المخالفة، كما تم تحرير عدد من المحاضر للمواطنين لعدم التزامهم بارتداء الكمامات الواقية فى وسائل النقل العام.

وأكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أن الحملات تهدف إلى القضاء على جميع المظاهر السلبية فى العاصمة لإعادة الوجه الحضارى إليها مؤكدًا على رؤساء الأحياء بضرورة التواجد الدائم بالشارع والتفاعل المباشر مع شكاوى المواطنين، وإيجاد الحلول السريعة لها وتكثيف الحملات اليومية المفاجئة للقضاء على كل المظاهر السلبية بالشوارع بالتنسيق مع شرطة المرافق لتحقيق الانضباط.

وشدد محافظ القاهرة، على رفع كافة تراكمات القمامة الموجودة بالشارع على الفور موجهًا إدارة المرور بسحب رخص جميع السيارات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لتحقيق السيولة المرورية.

كما قاد محافظ القاهرة، حملة مفاجئة على حى شرق مدينة نصر، وقام بغلق عدد من السناتر التعليمية التى تعمل بالمخالفة لقرارات الغلق التى أصدرها مجلس الوزراء حيث تم صرف الطلاب وتشميع المكان كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية مع عدد من الكافيهات لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية وتقديمها الشيشة بالمخالفة حيث تم تحرير المحاضر اللازمة وتشميع المكان.

وأشار المحافظ، إلى أنه يتابع على مدار الساعة الاجراءات التى تتخذها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتطبيق الإجراءات الاحترازية فى أحياء العاصمة المختلفة حرصًا على صحة المواطنين.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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