تقدم فراعنة اليد على مقدونيا 20 / 6 فى الشوط الأول بالمونديال

تقدم منتخب كرة اليد الأول بقيادة مديره الفنى الإسبانى روبرتو باروندو جارسيا على نظيره المقدونى بنتيجة 20 / 6 فى الشوط الأول من المباراة، فى ثانى مواجهاته ضمن المجموعة السابعة ببطولة العالم لكرة اليد مصر 2021، والتى تقام على أرض المحروسة وتستمر حتى 31 يناير الجارى.

وشهد الشوط الأول سيطرة كاملة من منتخب مصر والذي نجح في توسيع الفارق إلى 14 نقطة بنهاية الشوط.

ويسعى باروندو جارسيا للسيطرة على الأداء والنتيجة لعلاج أخطاء مواجهة تشيلى الأولى التى شهدت فوز المنتخب بنتيجة 35 / 29 فى ضربة البداية، قبل مواجهة السويد بعد غد الاثنين فى ختام الدور الأول.

ويلاقى منتخب مصر نظيره المقدونى بدلا من جمهورية التشيك بعد اعتذارها عن عدم المشاركة وإعلان الانسحاب بسبب ظهور حالات كورونا فى أكثر من لاعب قبل الوصول إلى مصر.

تضم قائمة منتخب مصر فى بطولة العالم كلا من ،كريم هنداوي – عصام الطيار – عمر الوكيل – أحمد مؤمن – علي زين – يحيى الدرع – حسن قداح – أحمد هشام السيد – سيف الدرع – إسلام حسن – يحيى خالد – أحمد الأحمر – محمد سند – أكرم يسري – محمد ممدوح هاشم – إبراهيم المصري – وسام نوار – عبد الرحمن فيصل- أحمد هشام سيسه.

من جهته اتفق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة على البدء فى إجراء تحليل الـ "pcr" لفيروس كورونا المستجد كل 24 ساعة لجميع الفرق المشاركة في البطولة وأعضاء الاتحادات واللجان المنظمة والعاملين بالفنادق والفرق الطبية وجميع المشاركين والمتواجدين داخل الفقاعة الطبية.

يأتي ذلك في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من قبل وزيري الشباب والرياضة والصحة الصحة لتنفيذ خطة التأمين الطبي لبطولة العالم لكرة اليد، حرصًا على الاهتمام بالصحة العامة لضيوف مصر من مختلف دول العالم، و تشديد الإجراءات الوقائية والاحترازية والطبية تزامنًا مع جهود الدولة في التصدي لفيروس كورونا المستجد.