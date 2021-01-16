لو عاوز تستعلم عن فاتورة التليفون الأرضى.. ادخل على هذا الرابط

تتيح الشركة المصرية للاتصالات WE لعملائها خيارات متعددة للاستعلام عن قيمة الفاتورة؛ خاصة مع فاتورة شهر يناير الحالى فبالإضافة إلى إمكانية الاستعلام عبر الاتصال برقم خدمة العملاء 111، يمكن للعملاء الاستعلام عن الفاتورة عبر موقع الشركة على الإنترنت www.te.eg من خلال الرابط: https://billing.te.eg/ar-EG حيث تظهر الصفحة الخاصة بالاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، والتي تطلب من العميل إدخال كود المنطقة أو المحافظة (02 للقاهرة الكبرى ) ثم كتابة رقم التليفون الأرضي، وبعدها الضغط على زر (أظهر الفواتير) عندها يظهر إجمالي الفواتير المستحقة فقط أو تظهر رسالة "لا يوجد فواتير مستحقة للسداد" إذا كان قد سبق وتم سداد الفاتورة، كما تظهر خانة بقيمة الرصيد لدى العميل حيث يمكنه إضافة رصيد في حسابه لضمان سداد الفاتورة التالية في موعدها وعدم تجاوز المهلة المحددة للسداد.

وحفاظا على سرية بيانات العملاء يقوم الموقع بإخفاء تفاصيل حسابات العملاء، ويمكن للعميل الاطلاع على المزيد من بيانات الفاتورة والفواتير السابقة عن طريق تسجيل الكود الخاص به والمكون من أربعة أرقام، والذي يمكنه الحصول عليه من خلال أي منفذ من منافذ الفون البوتيك التابعة للشركة، كما يمكنه الاطلاع على تفاصيل الحساب عن طريق عمل حساب على موقع الشركة.

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