زعيم الأغلبية: مستقبل وطن يجهز كوادر للمجالس المحلية القادمة (فيديو)

كشف زعيم الأغلبية النيابية، أشرف رشاد النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، أن الحزب يجهز كوادر ستكون بمثابة مفاجأة قوية للشعب المصري، من أجل التواجد في المجالس المحلية المقبلة.

ورد ذلك خلال تصريحات اختص بها زعيم الأغلبية، النائب أشرف رشاد، موقع دوت الخليج، خلال وقائع تكريمه لحصوله لقب "أفضل شخصية حزبية" في مصر للعام 2020، والذي حققه عقب تصويت كاسح في الاستفتاء على موقع دوت الخليج.

وأوضح زعيم الأغلبية النيابية: نعد الشعب المصري، بمجموعة قيادية وكوادر متميزة، أخذت حقها من التدريب والتوعية، لتتواجد في المجالس المحلسية القادمة.

واستطرد: كما نعد الشعب المصري أن نكون عند حسن ظنه بنا، وأن نكون على كافة المستويات الحزبية والنيابية والخدمية، بمثابة إضافة ومحاولة مفيدة بالمشاركة بالعمل الفاعل لصالح الوطن والمواطن.

يشار إلى أنه قد أظهرت الأرقام التي حصل عليها أشرف رشاد في الاستفتاء، تفوق كبير على منافسيه، في الفئة التي تنافس فيها محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، ورئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران، والأمين العام لحزب الشعب الجمهوري صفي خربوش، ورئيس حزب المؤتمر الربان عمر صميدة.

وحصل رشاد على عدد من الاصوات بلغ، 600079 بنسبة 78%، وذلك بعدما بدأت أرقامه في الزيادة والتصاعد منذ اللحظة الأولى التي دشن فيها موقع دوت الخليج الاستفتاء الخاص بأقوى كادر حزبي، وأقوى قيادي برلماني، وأفضل قيادة نسائية تحت القبة.