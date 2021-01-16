زعيم الأغلبية يستلم درع تكريم دوت الخليج بفوزه في استفتاء أفضل شخصية حزبية مؤثرة

زعيم الأغلبية: الوجوه التي دربناها منذ 3 سنوات أصبحت كوادر قوية تحت القبة



الأغلبية النيابية ليست "فرد عضلات" وإنما احتواء التيارات المختلفة والخروج بأفضل المقترحات

وسط أجواء احتفالية، التقى فريق تحرير موقع دوت الخليج بزعيم الأغلبية النيابية أشرف رشاد، عقب تتويجه بلقب أفضل شخصية حزبية في العام 2020، وذلك في الاستفتاء المليوني الذي أجراه موقع دوت الخليج للمفاضلة بين مجموعة من أبرز الكوادر الحزبية والسياسية في البلاد.

وأعرب فريق تحرير دوت الخليج، برئاسة عمرو الديب، وفي حضور مديري التحرير أحمد عويس ومحمود فايد، والإعلامية ميار الخولي، عن شديد اعتزازهم بالأدوار الجليلة التي يؤديها رشاد لصالح الحياة الحزبية والسياسية، مقدمين له "درع التميز" الذي يحمل لقب "أفضل شخصية حزبية" في مصر للعام 2020، والذي حققه عقب تصويت كاسح في الاستفتاء على موقع دوت الخليج.

وقد أظهرت الأرقام التي حصل عليها أشرف رشاد، تفوق كبير على منافسيه، في الفئة التي تنافس فيها محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، ورئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران، والأمين العام لحزب الشعب الجمهوري صفي خربوش، ورئيس حزب المؤتمر الربان عمر صميدة.

وحصل رشاد على عدد من الاصوات بلغ، 600079 بنسبة 78%، وذلك بعدما بدأت أرقامه في الزيادة والتصاعد منذ اللحظة الأولى التي دشن فيها موقع دوت الخليج الاستفتاء الخاص بأقوى كادر حزبي، وأقوى قيادي برلماني، وأفضل قيادة نسائية تحت القبة.

واختص زعيم الأغلبية النيابية، والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، أشرف رشاد، موقع دوت الخليج، بمجموعة من التصريحات الخاصة، التي حملت رسائل شديدة الأهمية حول مستقبل الأغلبية النيابية، وتجهيزات وطموح حزب مستقبل وطن لإعداد كوادر بالمحليات، وصولا إلى الطريقة التي ستتفاعل بها الأغلبية النيابية مع باقي الفصائل والتيارات الحزبية داخل أروقة البرلمان.