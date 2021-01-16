النائب حسام زكى يطلق مبادرة "تحدى كورونا" لدعم أهالى دائرته

أطلق النائب حسام زكي، عضو مجلس النواب عن دائرة الجمالية، ومنشأة ناصر وباب الشعرية والموسكي، مبادرة تحدي كورونا من أجل مساندة أهل دائرته في ظل تداعيات كورونا الصحية، حرصاً منه على صحة أهل الدائرة ورعايتهم والوقوف بجانبهم وقت الشدة.

تفاصيل المبادرة

وقد شملت المبادرة التي بدأت منذ عشرة أيام وتستمر لأسابيع قادمة توزيع المئات من علب الكمامة والقفازات والمئات، من علب الكحول كما تتجول عربات رش المطهرات بصفة دائمة في كل ربوع الدائرة من أجل التطهير الشامل للمنطقة.

وأيضا شملت المبادرة توفير بروتكولات علاج واسطوانات الأكسجين للمرضى والمصابين وتوفير غرف للعناية المركزة.

والنائب الشاب حسام زكي بدأ نشاطه في الدائرة منذ اليوم الأول من إعلان النتائج حتى وقبل حلف اليمين تحت سقف البرلمان.

يذكر أن دائرة الجمالية و منشأة ناصر وباب الشعرية والموسكى تحوي نسبة كبيرة من التعاملات التجارية اليومية في القاهرة وذلك لاحتوائها على مناطق تجارية مثل الموسكي والعتبة والأزهر كما تحوي مساجد تاريخية كثيرة يتردد عليها المصلين .