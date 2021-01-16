صور عمرها أكثر من 50 عامًا ...عمر خوشيد وشريهان وميرفت أمين ومها أبو عوف

تصدر عمر خورشيد أحد أشهر عازفي الجيتار بالوطن العربي، محرك البحث جوجل بمصر والمملكة العربية السعودية، بعد ما نشره شقيقه حول استقبال أسرته للعزاء بالتزامن مع وفاة وزير الإعلام الأسبق صفوت الشريف.

عمر خورشيد.. قصة مقتل فنان شهير عمرها 40 عامًا تعود لـ "التريند" بسبب عزاءه



يذكر أن عازف الجيتار الراحل شقيق الفنانة شريهان من والدته، والتي أصيبت بحالة حزن عميقة وصدمة كبيرة عقب وفاته، خاصة وأن توفي في حادث غامض ملئ بالأسرار والألغاز وأكدت العائلة وقتها أنه حادث مدبر بفعل فاعل.

معلومات عن زيجات عمر خورشيد

تزوج عمر خورشيد أربعة مرات الأولى من أمينة السبكي عام 1970 وانفصلوا بعدها بعامين، والثانية من ميرفت أمين وانفصلا أيضًا بعد وقت قصير، ثم تزوج من سيدة أعمال لبنانية تدعى دينا عام 1977 وظل معها حتى وفاته، والأخيرة من الفنانة مها أبو عوف مع بداية عام 1981، ولم تدم تلك الزيجة طويلًا حيث توفى بعدها بأشهر.

انتقادات لشقيق عمر خورشيد بسبب صفوت الشريف



يذكر أن شقيق عمر خورشيد إيهاب خورشيد تعرض لانتقادات واسعة عقب وصف النشطاء لتعليقه الذي نشره عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي "الفيسبوك"، بـ"الشماتة"، حيث عبر عن فرحته بوفاة وزير الإعلام الأسبق صفوت الشريف وكتب:"احتفالات عائلة خورشيد، إعادة النشر احتفالاً بموت صفوت الشريف"،و:"نحب نذكر اخوانا بتوع له ما له وعليه ما عليه، بقول شيخ الإسلام الإمام الحافظ بن حجر رحمة الله عليه..من مات من الطغاة والظلمة نفرح بموته، ونشهد علي أنه طغي وظلم وتجبر لأننا شهداء الله في ملكه، وكما قال رسول الله : صلى الله عليه وسلم "موت العبد الفاجر الظالم يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب..الأسرة تتقبل واجب العزاء في منزلها في مصر الجديدة..الله يرحمك يا عمر".