البابا تواضروس عن تدشين كاتدرائية جبل القلالى الجديدة: يوم فرح 

جدة - نرمين السيد - تحدث البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، عن تدشين كاتدرائية العذراء مريم والقديس مكاريوس السكندرى بجبل القلالى، قائلا إن هذا يوم فرح أيها الأحباء أن نحتفل جميعًا فى هذا التذكار يوم 8 طوبة الموافق 16 يناير بتدشين هذا الكاتدرائية فى برية القلالى فى هذا الدير.





وأضاف: "وهو يوم فرح أيضًا أن نحتفل بهذا التذكار الذى ذكر فى السنكسار وهو تدشين الكنيسة الكبيرة فى دير القديس مكاريوس الكبير فى زمن حبرية البابا بنيامين الأول رقم 88 فى القرن السابع الميلادى وهكذا يتواصل التاريخ".

وأوضح البابا تواضروس: أريد أن أتحدث معكم عن ثلاث عناوين:

- لنا تاريخ مجيد:

نحن فى هذه البقعة أيها الأحباء التى عاش فيها الأجداد وعاش فيها قديسين، وارتفعت فيها صلوات وامتدات وانتشرت ثم جاءت ظروف وتوقفت الحياة الرهبانية فى هذه المنطقة، وانتقلت إلى منطقة أخرى، فى هذه البرية برية القلالى هذه البرية لها تاريخ عظيم، وها نحن نحتفل بالقديس مكاريوس السكندرى ونحتفل بقديسين عظام عاشوا ورفعوا صلوات من القرن الخامس والسادس، وإن كانت توقفت بعد حين وانتقل الرهبان إلى منطقة أخرى، لكن صارت هذه المنطقة مشبعة بروح الأباء وروح النسكاك الذين عاشوا فيها، تاريخ مجيد وها هى الصلوات تحيى لنا مكانًا مقدسًا، التاريخ المجيد يمثل الجذور التى لنا، والشجرة التى لها جذور قوية فى الزمن والتاريخ، هكذا نحن فى كنيستنا وينطبق علينا الكلمة التى نصليها فى المزمور الأول "فَيَكُونُ كَشَجَرَةٍ مَغْرُوسَةٍ عِنْدَ مَجَارِى الْمِيَاهِ، الَّتِى تُعْطِى ثَمَرَهَا فِى أَوَانِهِ"، لنا هذه الجذور من آباء قدموا الدموع والصلوات عبر الأجيال وعاشوا فى البرارى والمغاير وشقوق الأرض، عاشوا وحملوا أتعابًا وألامًا كثيرة ولكنهم كانوا مخلصين لذلك صلواتهم ها هى تتجدد وتنشيء مواضع مقدسة ونحن اليوم فى القرن 21، تاريخ مجيد ولا أتكلم على هذه البقعة فقط بل على الرهبنة التى امتدات من هذه المنطقة وإلى برية شيهيت فى وادى النطرون ثم البرارى المقدسة الموجودة فى مصر، والأديرة التى نشأت تاريخ عظيم ونحن نذكر هذا التاريخ لكى نقوى إيماننا، وإيماننا هو الشجرة المغروسة بالحقيقة على مجارى المياة، ويمكن عاش هنا قديسين لا نعرف اسمائهم أو أعمالهم أو كتابتهم ولكن الله يعرفهم فصارت هذه السير المقدسة من أجلنا جميعًا، هذه البرية التى عاش فيها قديسين ونساك وكانوا أمناء ومخلصين فى حياتهم فأثمرت صلواتهم الكثيرة ما تراه اليوم.

- لنا حاضر فريد:

نيافة الأنبا باخوميوس يعطى له الله الصحة والعمر الطويل ويمتعه بخدمته وثمر تعبه، لم تشغله رعاية إيبارشية كبيرة لم تكن موجودة من قبل، فإيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية لم تكن موجودة قبل رسامة الأنبا باخوميوس، وكانت البحيرة جزء من إيبارشية الغربية أو إيبارشية طنطا، ولكن عندما سيما لهذه الإيبارشية التى هى جديدة كانت الامكانيات ضعيفة للغاية، ولكن أهتم بهذه الرعاية بكل أماكنها سواء فى البحيرة أو مطروح أو شمال إفريقيا، لكن لم يبتعد أبدًا عن الحياة الرهبانية وإلا عن الفكر الرهبانى أو مبادئ الرهبنة، وكان يحلم كثيرًا أن يكون هناك ديرًا فى الإيبارشية، رغم أنه يقع فى نطاقها الجغرافى أديرة وادى النطرون، وبعض أديرة الخطاطبة، وكان يشتاق ورفع هذا الاشتياق فى صلوات كثيرة، ولم تشغله متطلبات الرعاية عن حلمه فى أن يكون هناك دير، واستجاب له الله وأعطاه الله أن يجدد هذه البرية ويجعل لنا فيها حاضر فريد، ونحن اليوم أتينا لنفرح الآباء الأساقفة والآباء الكهنة والشمامسة لنفرح مع الأنبا باخوميوس فى هذه البرية الجديدة وأنه يحيى الحياة فيها بهذه الكاتدرائية العظيمة فى حجمها، وفى مكانتها والاسم التى تحمله كاتدرائية السيدة العذراء مريم والقديس مكاريوس السكندرى، وهذا يعلمنا كيف نعى هذه النعم الكثيرة وبرغم من أننا نعيش فى أزمنة وباء ومرض، لكن الله يتمجد ورغم بعد المكان، ولكن الله يتمجد ورغم أن المكان صحراء، ولكن الله يتمجد وينشأ فى هذا الحاضر الفريد ديرًا عظيمًا ويحمل اسمًا عظيمًا وهذا كله يفرحنا، وهذا الحاضر الفريد يجعلنا نشكر الله على كل نعمة عمل مع الأنبا باخوميوس مئات من الناس من الآباء والأحباء والمهندسين والفنيين ليكمل هذا العمل الذى يمجد الله، وعندما ندخل الدير ونرى منارات الدير والحياة فى هذا الدير، لا نملك إلا أن نقف أمام الله ونشكره على عطاياه.. نشكرك يارب أن الحياة فى هذا المنطقة تحيا من جديد بعد توقفها نشكرك يارب لأن عينك علينا ويدك معنا من أول السنة إلى آخرها ومن أول العمر إلى أخره تدبر أمور حياتنا وتهيئ طريقنا لأنك إله خلاصنا وهذا يفرحنا للغاية.

وننتهز هذه الفرصة باسم كل الآباء الحضور معنا نشكر نيافة الأنبا باخوميوس على تعبه ومجهوده والله يعطيه العمر الطويل ونحن فى السنة الخمسين لسيامته أسقفا للبحيرة قد نعمت البحيرة من زمن البابا شنوده الثالث فى أول رسامة أسقفية أن يكون نصيبها نيافة الأنبا باخوميوس هذا شىء فى كنيستنا وفى تاريخنا، واليوم يعتبر العيد المحلى لهذه الكنيسة هو يوم تدشين الكنيسة ويصبح تاريخ ميلادها ويحتفل به سنويًا.

- وينتظرنا مستقبل سعيد:

إذا كان الماضى والحاضر بهذه الصورة فأرى بروح الإيمان، والرجاء أننا ننتظر مستقبلًا سعيدًا وأقصد به الحياة الرهبانية والآباء فى هذا الدير، فالرهبنة هى أغلى جوهرة فى الكنيسة ومن الرهبنة ترتفع الصلوات والتسبيح وتسند الكنيسة، ونمو الكنيسة فى نمو الحياة الرهبانية لذلك المستقبل السعيد أن يكون لنا ديرًا فى هذه المواقع المقدسة وأن يعيش فيها أباء رهبان مباركين يحيوا فى حياة روحية وهذا شيء مهم جدًا لأننا نحتاج القامات الروحية، فمن الرهبنة والآباء والبرية نأخذ القدرة والحكمة والنعمة، ونأتى الدير لنأخذ البركة وهى حياة الآباء وسيرتهم وقامتهم الروحية وسلوكياتهم والحكمة التى يعيشوا بها، نفوس مخصصة مدشنة، من أجل الله وتحمل قلوب وعقول نقية تفكر فى الله كل وقت وتعيش فيه، عندما تكون لدينا رهبنة قوية يكون لنا مستقبل سعيد لأن الرهبنة هى التى تسند الكنيسة، لذلك يا أخوتى الأحباء فى هذا اليوم المفرح نسعد أمام الله، ولا نملك إلا أن نشكره ونمجده ونسبح اسمه القدوس الذى أعطانا كل هذه النعم أعطانا الماضى المجيد والحاضر الفريد ويعطينا المستقبل السعيد.

نهنئ نيافة الأنبا باخوميوس ونيافة أنبا ايساك وكل الآباء فى هذا الدير، ونتمنى أن يكون ديرًا له رائحة المسيح الذكية ورائحة بخور البرية، نصلى أن يحفظ الرب الجميع ويعطينا دائمًا أن نمجده فى كل حين، ونحن اليوم نشترك كلنا فى كتابة صفحة من صفحات الكنيسة العظيم، نشكر ربنا على هذه النعم ونصلى من أجل هذا المكان المقدس، ونصلى من أجل الآباء وأن يعطيهم الله البركة والنعمة والعافية والسلامة، ونصلى من أجل العالم كله وأن يرفع الله هذا الوباء الذى يدمر مواضع كثيرة، ولكن لنا رجاء فى الله أن يرفع هذا المرض وهذا الألم عن العالم كله، يباركنا مسيحنا بكل بركة روحية يرانا فى احتياج إليها ويعطينا أن نمجده على الدوام وأن يحفظنا فى اسمه القدوس إلى النفس الأخير، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين.