بسام راضى: تنظيم بطولة بحجم مونديال اليد تجسيد لنجاح مصر فى التعامل...

قال السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن جائحة كورونا تحدى كبير ليس على مصر بل العالم كله، وكانت اختبار كبير جدا على كافة إمكانيات دول العلم كله والدولة المصرية، بكل أركانها أثبتت صمودا وتنظيم عالى جدا للتعامل مع الجائحة وهذا بإشادة العالم أجمع.
وأضاف بسام راضى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم مع الإعلامية لبنى عسل: تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد تجسيد للنجاح الذى تم للتعامل مع الجائحة، ومنذ اندلاع الجائحة لم يتم تنظيم بطولة بهذا الحجم، وهذا التنظيم تجسيد لنجاح الدولة المصرية في التعامل مع كورونا وتداعياتها ليس فقط على المستوى الاجتماعى والطبى والاقتصادى .
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