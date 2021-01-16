السفير بسام راضى: رئيس البرلمان العربى أشاد بدور مصر فى دعم القضايا...

قال السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم يأتي في دعم العمل العربى المشترك والمؤسسات العربية، مشيرا أن البرلمان العربى له دور هام جدا من حيث قاعدة شعبية لو تم تفعيلها بشكل متعاظم تدعم العمل العربى ويعبر عن الرأي العام العربى في الدول العربية بكل ما يتعلق بالقضايا والأمن القومى العربى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم مع لبنى عسل: لقاء اليوم كان مثمر جدا والرئيس أثنى على دور البرلمان العربى ورئيس البرلمان أثنى على دور مصر وبالدور الذى قامت به مصر فى دعم القضايا العربية وأبرزها الخطوط المعلنة من الرئيس لدعم الخطوط الليبية والتي جنبت ليبيا الكثير من المخاطر حسب قوله.

وتابع المتحدث باسم رئاسة الجمهورية: الرئيس أوضح أنه يمكن بلورة تلك الخطوط فى كل ما يتعلق بقضايا الأمن القومى في ظل وجود إرادة سياسية ووحدة صف ثابتة، الوطن العربى ودولته تتمتع بقدرات هائلة في كل المجالات ومن شأنها ان تكون هناك مواقف واضحة ومن الممكن أن تتكرر الخطوط الليبية في كل قضايا الوطن العربى.

وعن الاجتماع الثانى الخاص بصناعة الذهب في مصر، قال إنه تأسيسا لهذه الصناعة لما لها من تاريخ طويل في مصر ووجود عمالة ماهرة في هذا المجال وتم التوجيه بتوسيع نطاق المدينة وألا يقل حجمها عن 150 فدانا وتم التوجيه بأن يكون الموقع قريب والاستفادة من شبكة الطرق التي تم عملها في مصر وخصوصا شرق القاهرة وستكون مدينة متكاملة بها ورش ومعارض على أحدث طراز وتوفر مستلزمات الصناعة والإنتاج وأن تحتوى على خدمات فندقية والمدينة تأتى في إطار اهتمام الدولة بوجود مدن صناعية مثل مدينة الآثاث .

وأكد أن هناك تفعيل كبير فى معدلات التجارة مع الدول الإفريقية وسوف يستقبل الرئيس سكرتير اتفاقية التجارة الحرة وسيتم التباحث وهو قادم للاستماع لرؤية الرئيس فى تسهيل التجارة مع الدول الإفريقية ودعم التعاون الإفريقي المشترك.