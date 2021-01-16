يد الفراعنة يسحق مقدونيا 38 / 19 في ثاني مواجهات مونديال مصر 2021

فاز منتخب كرة اليد الأول بقيادة مديره الفنى الإسبانى روبرتو باروندو جارسيا على نظيره المقدونى بنتيجة 38 / 19 فى ثانى مواجهاته ضمن المجموعة السابعة ببطولة العالم لكرة اليد مصر 2021، والتى تقام على أرض المحروسة وتستمر حتى 31 يناير الجارى.

وأنهى منتخب مصر الشوط الأول متقدمًا بنتيجة 20 / 6 بفارق 14 هدف عن مقدونيا، وتفوق الفراعنة من بداية المباراة وحتى نهايتها.

وواصل الفراعنة سيطرتهم على المباراة في الشوط الثاني حتى وصل الفرقا إلى 19 نقطة في الشوط الثاني، حتى نهاية المباراة التي شهدت تفوق كامل للفراعنة.

ومع الفارق الكبير في الأهداف بين مصر ومقدونيا قام جارسيا مدرب الفراعنة بإراحة المجموعة الأساسية ومنح الفرصة للبدلاء من أجل منح الأساسيين راحة كافية قبل مباراتهم ضد السويد بعد غد الثنين بالجولة الثالثة للمونديال.

ونجح باروندو جارسيا مدرب الفراعنة فى السيطرة على الأداء والنتيجة لعلاج أخطاء مواجهة تشيلى الأولى التى شهدت فوز المنتخب بنتيجة 35 / 29 فى ضربة البداية، قبل مواجهة السويد بعد غد الاثنين فى ختام الدور الأول.

يلاقى منتخب مصر نظيره المقدونى بدلا من جمهورية التشيك بعد اعتذارها عن عدم المشاركة وإعلان الانسحاب بسبب ظهور حالات كورونا فى أكثر من لاعب قبل الوصول إلى مصر.

تضم قائمة منتخب مصر فى بطولة العالم كلا من ،كريم هنداوي – عصام الطيار – عمر الوكيل – أحمد مؤمن – علي زين – يحيى الدرع – حسن قداح – أحمد هشام السيد – سيف الدرع – إسلام حسن – يحيى خالد – أحمد الأحمر – محسن رمضان – محمد سند – أكرم يسري – محمد ممدوح هاشم – إبراهيم المصري – وسام نوار – عبد الرحمن فيصل- أحمد هشام سيسه.

من جهته اتفق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة على البدء فى إجراء تحليل الـ "pcr" لفيروس كورونا المستجد كل 24 ساعة لجميع الفرق المشاركة في البطولة وأعضاء الاتحادات واللجان المنظمة والعاملين بالفنادق والفرق الطبية وجميع المشاركين والمتواجدين داخل الفقاعة الطبية.

يأتي ذلك في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من قبل وزيري الشباب والرياضة والصحة الصحة لتنفيذ خطة التأمين الطبي لبطولة العالم لكرة اليد، حرصًا على الاهتمام بالصحة العامة لضيوف مصر من مختلف دول العالم، و تشديد الإجراءات الوقائية والاحترازية والطبية تزامنًا مع جهود الدولة في التصدي لفيروس كورونا المستجد.