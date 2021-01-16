«تنظيم الاتصالات» يجبر شركات المحمول على دفع مليون جنيه للعملاء

أجبر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، شركات المحمول على دفع «مليون جنيه» للعملاء، بعد أن تم التحقيق في شكاوى المستخدمين المالية تجاه شركاتهم بعد تصعيدها للجهاز وبعد ثبوت أحقية شكواهم.

وقال الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات في التقرير الربع سنوي الرابع لمنظومة متابعة شكاوى مستخدمي خدمات الاتصالات «عن الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2020»، والذي يعرض أهم المؤشرات المتعلقة بشكاوى مستخدمي أجهزة المحمول وخدمات الهاتف المحمول والإنترنت الثابت، ونسبة ووقت حل الشكاوى بعد تصعيدها للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أنه بالتحقيق في شكاوى المستخدمين المالية تجاه شركاتهم بعد تصعيدها للجهاز وبعد ثبوت أحقية شكواهم تم رد مبلغ 970 ألف جنيه للمستخدمين، 55% منها تتعلق بشكاوى مكالمات المحمول «رصيد أو فاتورة»، 7% تتعلق بشكاوى الإنترنت المحمول، 6% تتعلق بشكاوى اشراك المستخدم في خدمات دون رغبته، 3% تتعلق بشكاوى التجوال، 29% مطالبات غير صحيحة.

وقد رُدت المبالغ بنسبة 49% من شركة فودافون، و42% من شركة أورانج، 6% من شركة اتصالات، 3% من شركة وي.

تلقى شكاوى مستخدمي خدمات الاتصالات تجاه مقدمي خدماتهم على مدار الساعة.