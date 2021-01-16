نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عضو "اقتصادية النواب": العلاقات الاقتصادية بين مصر واليابان تسير في الاتجاه الصحيح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال النائب حسام زكي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن العلاقات الاقتصادية مع اليابان علاقة ممتدة الجذور لأكثر من قرن من الزمان في كافة مناحي الحياة الاقتصادية المصرية وهي بدأت حتى قبل البعثة اليابانية في مصر مطلع القرن الماضي.

وأضاف "زكي" فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، مساء اليوم السبت، أن تلك العلاقات تظهر أيضا في إطار الدعم الفني والمادي الذي تقدمه الحكومة اليابانية لمصر بصفة دائمة ومستمرة، فى جوانب كثيرة منها التعليمي والتاريخي وكذلك الصحي والذي تتعلق به الاتفاقية التي تمت مناقشتها اليوم باللجنة.

وأشار زكي، إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يتجاوز المليار ونصف المليار دولار والذى نتمنى أن يزيد في الأعوام المقبلة، بجانب عمل حوالي 50 شركة يابانية في مصر.

وأكد عضو اللجنة الاقتصادية، أن دولة اليابان تساهم أيضًا في أعمال تطوير وإنشاء محطات المترو سواء الخط الرابع أو الخطوط الموجودة بالفعل.

يذكر أن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وافقت اليوم علي اتفاقية بين الحكومة المصرية واليابان بمنحة قدرها مليار ين ياباني للمساهمة في تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما وافقت على اتفاقية بين الحكومة المصرية وحكومة الولايات المتحدة الامريكية لتحفيز التجارة والاستثمار في مصر " تايب ".

