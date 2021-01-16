مقتل فتاة على يد والدها بسب بتغيبها عن المنزل

تجرد أب من مشاعره تجاه ابنته ليتخلص منها بطريقة قاسية وخطة محكمة الدقة، وذلك بسبب تغيبها أوقات كثيرة عن المنزل، الأمر الذي قد يصيبك بالذعر، إلا أنها الحقيقة التامة التي اعترف بها الأب القاسي في التحقيقات.

ألقت القوات الأمنية، القبض على أب قتل ابنته لاعتيادها الغياب عن المنزل، واعترف تفصيليا بارتكابه للجريمة، بشكل دقيق كي لن يتمكن منه أحد ويفر هاربًا بفعلته.

مقتل فتاه على يد والدها

تلقى مركز شرطة قليوب بأمن القليوبية بلاغًا بالعثور على جثة ربة منزل لن تتعدى الـ 21 من العمر، مُقيمة في دائرة المركز ملقاة بأحد الطرق بدائرة المركز.

توصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائى بأمن القليوبية إلى أن وراء ارتكاب الواقعة والدها بائع متجول يبلغ من العمر 48 عامًا مُقيم بذات العنوان.

اعترافات قاسية

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، أسفرت عن ضبطه، بمواجهته بما توصلت إليه التحريات أقر بها، واعترف تفصيليًا بارتكابه الواقعة لاعتيادها الغياب عن المنزل.

وأكد الأب القاسي، أمام رجال المباحث بإشراف اللواء حاتم الحداد مدير المباحث، بأنه قام باصطحاب ابنته إلى خارج المنزل بزعم التحدث معها، وعقب وصولهما لمكان العثور على الجثة قام بالإجهاز عليها وطرحها أرضًا والتعدى عليها بسلاح أبيض "سكين" أعده مسبقًا مُحدثًا إصابتها التى أودت بحياتها وتخلص من السكين بإلقائه بأحد المصارف المائية.