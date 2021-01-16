تجرد أب من مشاعره تجاه ابنته ليتخلص منها بطريقة قاسية وخطة محكمة الدقة، وذلك بسبب تغيبها أوقات كثيرة عن المنزل، الأمر الذي قد يصيبك بالذعر، إلا أنها الحقيقة التامة التي اعترف بها الأب القاسي في التحقيقات.
ألقت القوات الأمنية، القبض على أب قتل ابنته لاعتيادها الغياب عن المنزل، واعترف تفصيليا بارتكابه للجريمة، بشكل دقيق كي لن يتمكن منه أحد ويفر هاربًا بفعلته.
مقتل فتاه على يد والدها
تلقى مركز شرطة قليوب بأمن القليوبية بلاغًا بالعثور على جثة ربة منزل لن تتعدى الـ 21 من العمر، مُقيمة في دائرة المركز ملقاة بأحد الطرق بدائرة المركز.
توصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائى بأمن القليوبية إلى أن وراء ارتكاب الواقعة والدها بائع متجول يبلغ من العمر 48 عامًا مُقيم بذات العنوان.
اعترافات قاسية
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، أسفرت عن ضبطه، بمواجهته بما توصلت إليه التحريات أقر بها، واعترف تفصيليًا بارتكابه الواقعة لاعتيادها الغياب عن المنزل.
وأكد الأب القاسي، أمام رجال المباحث بإشراف اللواء حاتم الحداد مدير المباحث، بأنه قام باصطحاب ابنته إلى خارج المنزل بزعم التحدث معها، وعقب وصولهما لمكان العثور على الجثة قام بالإجهاز عليها وطرحها أرضًا والتعدى عليها بسلاح أبيض "سكين" أعده مسبقًا مُحدثًا إصابتها التى أودت بحياتها وتخلص من السكين بإلقائه بأحد المصارف المائية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل فتاة على يد والدها بسب بتغيبها عن المنزل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.