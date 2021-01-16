حسام زكى: العلاقات الاقتصادية بين مصر واليابان تسير في الاتجاه الصحيح

قال عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، حسام زكى، إن العلاقات الاقتصادية مع اليابان ممتدة الجذور لأكثر من قرن من الزمان في كافة مناحي الحياة الاقتصادية المصرية، وهي بدأت حتى قبل البعثة اليابانية في مصر مطلع القرن الماضي.

حسام زكى: العلاقات بين البلدين تأتى فى إطار الدعم الفنى والمادى

وأضاف النائب حسام زكى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، ان تلك العلاقات تظهر أيضا في إطار الدعم الفني والمادي الذي تقدمه الحكومة اليابانية لمصر بصفة دائمة ومستمرة، فى جوانب كثيرة منها التعليمي والتاريخي وكذلك الصحي والذي تتعلق به الاتفاقية التي تمت مناقشتها اليوم باللجنة.

حسام زكى: حجم التبادل التجارى بين البلدين كبير

وأشارحسام زكي، عضو مجلس النواب، إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يتجاوز المليار ونص المليار دولار، والذى نتمنى أن تزيد في الأعوام المقبلة، بجانب عمل حوالي 50 شركة يابانية في مصر.

وأكد عضو اللجنة الاقتصادية، حسام زكى، أن دولة اليابان تساهم ايضا في أعمال تطوير وإنشاء محطات المترو سواء الخط الرابع أو الخطوط الموجودة بالفعل.

يذكر أن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ، وافقت اليوم علي اتفاقية بين الحكومة المصرية و اليابان بمنحة قدرها مليار ين ياباني للمساهمة في تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية و الاجتماعية، كما وافقت على اتفاقية بين الحكومة المصرية و حكومة الولايات المتحدة الامريكية لتحفيز التجارة و الاستثمار في مصر " تايب " .