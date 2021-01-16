أحمد صلاح حسني مع محمد حماقي في مفاجأة غنائية جديدة

اعتاد الفنان أحمد صلاح حسني على إبهار جمهوره بمواهبه المختلفة، سواء كانت كروية، أو درامية، أو موسيقية، حيث إستطاع لفت الأنظار وحجز مقعد ثبت له وفريد بين مشاهير الفن.

يستعد "حسني" للعودة إلى التلحين مرة أخرى، في عمل مع الفنان محمد حماقي قريبًا، حيث أنه له تاريخ كبير وزخم في عالم التلحين كشف عنه مؤخرًا في إحدى حواراته.

أحمد صلاح حسني

أكد أحمد صلاح حسني، أنه افتقد التلحين، ومن المعروف أن هناك صلة صداقة قوية جدًا تجمع بينه وبين محمد حماقي.

يشارك أحمد صلاح حسني حاليًا في بطولة مسلسل "الدايرة"، المعروض عبر قناة الحياة، ويأخذ معه البطولة إيمان العاصي، وإيناس كامل، ومي القاضي، ومحمد علاء، وإسلام جمال، ومحمد علي رزق، وأحمد جمال سعيد، وسامية الطرابلسي، ومها أبو عوف، ومحمود حافظ، وأماني كمال، وعماد رشاد.