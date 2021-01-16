الحديدى: تصنيف واشنطن لولاية سيناء وحسم خطوة هامة فى حرب مصر ضد الإرهاب

جدة - نرمين السيد - قالت الإعلامية لميس الحديدى، إن إدارج الولايات المتحدة لمنظمتى ولاية سيناء و"حسم"، ضمن أعلى تصنيف للتنظيمات الإرهابية فى أمريكا، هو نفس تصنيف تنظيم القاعدة وداعش والجماعة الإسلامية وغيرها.





وأضافت "الحديدى"، فى برنامجها "كلمة أخيرة"، والذى تقدمه على شاشة "ON"، اليوم السبت: أن الخطوة الخاصة بالتصنيف الجديد يأتى كجنى ثمار لجهد مصرى متصل على مدار سنوات وإمداد مستمر بالمعلومات، مؤكدةً أن جديد التصنيف الأخير هو إدارج أحد أهم قياديين وهما يحى موسى، وعلاء السماحى، المتهمان بإرتكاب جرائم إرهابية كثر فى مصر ومقيمان فى تركيا.

تابعت: "عضوان مهمان فى تنظيم الجماعة الإرهابية الإخوان المسلمين، حيث أن الأخيرة هى الأم لكل التنظيمات الإرهابية التى انبثقت منها"، مؤكدة أن التطور الأخير يمثل خطوة هامة فى حرب مصر ضد الإرهاب.

وكشفت أنه فيما يخص ولاية سيناء، يعتبر التصنيف الأول لها منظمة إرهابية عالمية حيث أنه فى عام 2014 كانت الولايات المتحدة قد أدرجت ولاية أنصار بيت المقدس فى سيناء، لكن أنصار بيت المقدس تختلف عن ولاية سيناء، رغم أن الأولى هى التى كانت مسؤولة عن تنفيذ العمليات الإرهابية فى سيناء ثم بايعت داعش، وتحولت إلى ولاية سيناء.

يذكر أن برنامج "كلمة أخيرة"، تقديم الإعلامية لميس الحديدى، ويذاع من السبت إلى الثلاثاء فى تمام التاسعة على شاشة "ON".