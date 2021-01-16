تعطل حركة قطارات القاهرة - الإسكندرية لخروج عربة عن القضبان فى طنطا 

تعطلت حركة قطارات القاهرة – الإسكندرية بمدينة طنطا، نتيجة خروج إحدى عربات قطار vip927 عن القضبان داخل محطة طنطا، وانتقلت الأجهزة المعنية لمكان الواقعة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة. تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية بلاغا بخروج إحدى عربات قطار الإسكندرية – القاهرة عن القضبان بمحطة سكك حديد طنطا، وتم على الفور انتقال مسئولى السكة الحديد، وتم استدعاء ونش السكة الحديد لرفع العربة على القضبان لإعادة تسيير حركة القطار مرة أخرى.

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