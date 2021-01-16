السيسي يستقبل سكرتير عام منطقة التجارة الحرة.. غدا 

أكد السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي سيستقبل غدا الأحد، "وامكيلي ميني" سكرتيـر عـام منطقة التجارة الحرة القارية، مشيرا إلى أن تكريم الاتحاد الافريقي للرئيس جاء بعد جهوده في إطلاق منطقة التجارة الحرة الافريقية.

وقال السفير بسام راضي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم"، المذاع علي قناة الحياة، اليوم السبت: "تحدى فيروس كورونا كان كبيرا جدا ليس علي مصر فقط ولكن على العالم أجمع، مؤكدا أن جائحة فيروس كورونا جاءت بشكل مفاجئ وكان اختبارا شديدا علي إمكانيات أى دولة".

وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الدولة المصرية بجميع أركانها واقتصادها أثبتا صمودا ونجاحا في إدارة جائحة فيروس كورونا من خلال تنظيم عالي جدا، مؤكدا أن استضافة مصر لكأس العالم لكرة اليد يثبت قدرتنا على التعامل مع جائحة فيروس كورونا وهذا بشهادة العالم في مواجهة الجائحة.

وقال السفير بسام راضي، إن اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس البرلمان العربي جاء في إطار منظومة الدعم العربي المشترك ودعم المؤسسات العربية بوجه عام مؤكدا علي اهمية دور البرلمان العربي المشترك من خلال قاعدته الجماهيرية اذا تم تفعيلها.

وتابع، أن البرلمان العربي يعمل علي دعم المواقف السياسية بشكل كبير جدا لأنه يعمل على التعبير عن الرأي العام العربي في جميع القضايا الداخلية والخارجية أو القضايا التي تتعلق بالأمن القومي العربي.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس البرلمان العربي اليوم كان مثمرا جدا، مؤكدا على أن رئيس البرلمان العربي أشاد بالجهود المصرية خلال السنوات الأخيرة التي تبلورت في دعم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القضايا العربية.

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